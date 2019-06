Revista LuminariasTv desmiente que Massiel Taveras sea finalista en casting para serie de Selena

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DPARRANDA.- Tras varias semanas de realizar visitas a medios de comunicaciones para promover su posible participación como protagonista de la serie que realiza la plataforma de streaming Netflix sobre la vida la cantante Selena Quintanilla, el portal de internet LuminariasTv, publicó una información que desmiente que la dominicana esté dentro de las tomadas en cuenta para dicho papel.

La revista digital reveló que estuvo en conversación con personal de la producción de dicha propuesta para la pantalla chica, quienes se asombraron que Taveras estuviera promoviendo que sea finalista de una selección que no es real.

El productor que se encuentra en Los Ángeles, ciudad donde tiene sede la casa realizadora, no se le hizo público su nombre en dicha entrevista, solo se limitaron a identificarlo como parte de la producción.

“De veras no sé cómo ella agarró el número 17. Todo lo que dice no es verdad. Ella no está escogida para nada. La dejamos mandar una audición de su propia casa. Un “self tape”. No pasó para nada. Ella es muy hermosa, pero ella no es ni cerca hacer Selena por Netflix. No la escojamos para un callback también. Ya hablamos con su equipo de management para avisarle que para lo que hace”, explicó.

“Una puede soñar pero hay veces que se pasa uno. No es bueno que hace esto por el nombre de Selena y su familia”, añadió el contacto.

“Creo que le gusta mucho la atención”, concluyó.

Netflix dijo que “Selena: The Series” es una historia de crecimiento que sigue a Quintanilla a medida que “sus sueños se hacen realidad y todas las decisiones desgarradoras y que cambiaron su vida y la de su familia mientras navegaban el éxito, la familia y la música“.

