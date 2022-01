La reverencia o inclinación protocolaria ante el rey de España está interesante en estos días, ya que celebran la segunda Feria de Turismo más importante.

Hoy, delegaciones de nuestro Gobierno, incluyendo nuestro Presidente y miembros de entidades involucradas en el sector de trayectoria y relevancia de nuestro Ministerio de Turismos, Dirección Alianzas Publicas Privadas, el banco de Reservas y Prodominicana, parten a a Madrid a celebrar esta gran feria de la que somos, en esta ocasión, socios y, por ende, ha vuelto a salir a la palestra cómo estas personalidades deben saludar correctamente a S.M Rey Felipe de España.

En mi carrera protocolaria, hoy en día con todos los temas sanitarios y eventualmente la evolución que ha venido devenido por la pandemia, el tradicional saludo hacia la Familia Real es inclinar la cabeza (hombres) o doblar la rodilla izquierda (mujeres). Debe quedar exclusivamente en el marco de la voluntad de cada persona y no como una cuestión obligada que genere lecturas sobre el apego o no la institución monárquica.

La reverencia se ha quedado en el ámbito de la realeza internacional, y más como una costumbre que como una demostración de afecto o veneración, no contemplándose en otros sistemas políticos como por ejemplo para los jefes de Estado de países no monárquicos. Pero quiero generar controversia con mi punto.

Lo expreso porque hoy en día tenemos una Familia Real Española que busca proximidad con las personas, hacer lazos amistosos y cercanos con toda naciones que lo visitan y más con esta Feria que, en medio de todo, devuelve al país seguridad y movimientos de lazos firmes con todos las naciones que tienen en el Turismo un órgano clave para su desarrollo de las regiones iberoamericanas.

Estas son las reglas de etiqueta que todos los miembros de la familia real deben seguir al pie de la letra:

Deben saludar a la Reina de una manera específica.

Los niños deben jugar al aire libre todos los días

Deben vestirse apropiadamente en todo momento

No deben tomarse selfies.

Evitan ciertos alimentos.

Para dirigirse al Rey o a la Reina, se utiliza Su Majestad o Vuestra Majestad. Si se les nombra en una conversación debemos referirnos a ellos como Su Majestad el Rey o su Majestad la Reina

Cabe mencionar que el nombre que se le da al monarca puede ser rey, zar, emperador, sultán, etc; es decir que en todos estos tipos de Estados existe la similitud de que existe una persona al mando que ejerce el poder sobre el pueblo.

Un caballero saluda con un apretón de manos firme pero no fuerte. Un caballero cuando da la mano, no tiene la otra en el bolsillo. El caballero espera que la dama decida cómo desea saludarlo: ya sea estrechando la mano, sólo con una frase de cortesía, un beso o un abrazo. Un caballero conecta con los demás.

La reverencia es un gesto elegante, cordial y como señal de respeto, pero en ningún caso se trata de algo obligatorio, ya que no aparece recogido en ninguna ley de ningún país democrático.

La forma de saludar comúnmente conocida como el “besamanos” se basa más en la tradición que en la exigencia que impone una normativa legal. Por ejemplo, la forma de saludar a la reina de Inglaterra queda a criterio del que ejecuta el saludo.

No obstante, se sugiere agachar levemente la cabeza en el caso de los hombres y hacer un amago de hincar la rodilla en el caso de las mujeres. Aunque muchos se decantan por estrechar la mano de la manera habitual. El problema surge cuando uno espera que su mano sea estrechada por la reina y ésta no se la tiende porque espera una leve inclinación de cabeza, en el caso de los caballeros, o una leve reverencia, en el caso de las mujeres.

Soy de las que piensa que la reverencia no es un asunto de sumisión sino de respeto que cada ciudadano elige ejecutar libremente o no. No obstante, se recomienda mantener siempre contacto visual. En cuanto a la Casa Real española, el dirigente de la Asociación Española de Protocolo afirma que no existe ni una sola referencia al modo en el que se ha de actuar al saludar a los miembros de la familia real.

Los reyes de España tienden la mano y reciben con igual afecto y consideración a quienes besan la mano y ejecutan una reverencia, que a quienes prefieren solo estrechar la mano. Pero la tradición sí marca algunas recomendaciones, como que un caballero debe besar la mano de una señora casada. En ese caso, se ejecuta el gesto pero nunca se llega a besar la mano, ya que solo los muy allegados llegan a tocar con sus labios la mano de la señora a la que saludan.

En fin, FITUR abrirá grandes oportunidades a nuestro país creo que es una avance el ser socio de la misma y que esta celebración de frutos grandiosos.

