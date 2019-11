Reo Speedwagon rememoran rock de los 70´ en Chavón

Comparte esta noticia

LA ROMANA, ALTOS DE CHAVÓN:- En una noche donde los amantes del rock pudieron remontarse a la época inolvidable de la década de los 70’ y 80´ en el Anfiteatro de Altos de Chavón, gracias a la espectacular presentación de la afama agrupación Reo Speedwagon este género brilló por todo lo alto.

Alrededor de dos horas la legendaria banda presentó un repertorio de sus más icónicos temas como: “Don’t let him go”, “Music Man”, “In ypur letter”, “Keep pushing” y “Can’t Figth This Feeling, siendo esta una de las canciones preferidas y más ovacionadas entre los presentes, por ser una de las baladas en ingles más famosas de estas décadas.

“Gracias República Dominicana por no dejar que muera el rock”, fueron las primeras palabras de su vocalista principal Kevin Cronin, al dirigirse al público, diciendo también alunas palabras en español, “k lo k, mi español es muy malo, lo siento”, expreso muy emocionado, logrando sorprender a todos con sus pocas palabras en nuestro idioma.

Como si los años no hubieran pasado por la vida de sus integrantes Kevin Cronin, Dave Amato, Bruce Hall y Bryan Hitt, hicieron honor a todo el derroche de energía y carisma que caracteriza a la famosa banda desde sus inicios. Verlos en escena 30 años después y conectar con la misma energía en tarima con su público fue sencillamente mágico.

Antes de Reo Speedwagon, también se presentó desde Reino Unido la destacada agrupación de rock Asia, quienes fueron los encargados de preparar el ambiente y poner a todos los presentes a tono con este ritmo que sin duda es uno de los más populares originados como rock and roll a principios de la década del año 1950 en Estados Unidos y que evolucionó en un gran rango de diferentes estilos en la década de los 60´.

El espectáculo formó parte de la activa cartelera de conciertos de Casa de Campo, y contó con el Patrocinio de Brugal y Master Card.

