Relanzamiento P¡NK Magazine NY bajo la dirección de Yelitza Lora

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Revista P¡NK is back. Diez años después y con una nueva propuesta dirigida a la mujer y abierta a la masculinidad positiva.

La revista se relanza desde Nueva York, bajo la dirección de un grupo de talentosos jóvenes inmigrantes con sólida trayectoria en medios de comunicación, periodismo y contenido visual tanto en República Dominicana como en Nueva York, reunidos por la popular comunicadora y empresaria Yelitza Lora. Su primera edición saldrá oficialmente en julio.

“Las mujeres latinas, especialmente las que hemos dejado nuestro país de origen, estamos aportando en grande a la dinamización de la economía. Este nuevo concepto de P¡NK Magazine NY, tiene como meta resaltar ese gran aporte y a su vez servir de guía e inspiración para que más profesionales alcancen abundancia financiera,” señaló la dominicana Yelitza Lora, co-fundadora y directora de la revista, quien está radicada en Estados Unidos desde hace dos años.

La Revista P¡NK nació en 2010 en Puerto Plata, en la costa norte de la República Dominicana a manos de la diseñadora y fotógrafa de origen argentino, Marina Cisterna. En ese entonces, Marina creó la revista con la idea de celebrar el talento, la cultura y belleza dominicana en un producto editorial que al pasar de los años llegó alcanzar la talla de revistas europeas por su exquisitez editorial y visual. Yelitza fue portada de la misma en 2012.

Una vez Marina se retiró de la revista en 2015, Yelitza siempre soñó con revivir el concepto. “Quede encantada con el concepto de la marca P¡NK Revista, con el contenido textual y visual de la publicación y una vez radicada en NY y rodeada de tanto talento, me dije, por que no renacer a P¡NK, me puse en contacto con Marina para hacerlo posible, y aquí estamos, “puntualizó la empresaria.

Su enfoque es prometedor. Hay más de dos millones de empresas propiedad de latinas en Estados Unidos según el Consejo Nacional de Mujeres Empresarias. Y si queremos ser más específicos, cada día se abren 400 empresas a manos de mujeres latinas en este país. Esto sin contar las miles de mujeres emprendedoras que residen en República Dominicana.

Para empezar, la revista se dirigirá a empresarias en las grandes urbes de Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Boston, estados que cuentan con gran presencia y poder adquisitivo latino.

La revista también contará con su edición digital con contenido audiovisual y entrevistas exclusivas para las distintas redes sociales y página web www.pinkmagazineny.com.

Yelitza Lora, Directora, reconocida comunicadora, actriz y empresaria cuya trayectoria artística empezó a la corta edad de 11 años cuando ganó su primer certamen de belleza. Además de trabajar como modelo y presentadora de importantes programas de radio y televisión, Yelitza es directora ejecutiva de Otra Cosa Media Group, la empresa que fundó en 2021 en EEUU.

Isveny Pichardo, Ejecutiva de Ventas, fundadora de Media Pichardo, publicista y coordinadora de grandes eventos con más de 10 años de experiencia, desarrollo de marcas importantes, coordinación de conciertos en grandes escenarios neoyorquinos como el United Palace, y Lehman College, de la mano de reconocidos empresarios, como es el caso de Felix Cabrera.

Bryan Mena, Director Artístico, destacado fotógrafo dominicano cuyo portafolio artístico incluye campañas de modas de la mano de grandes diseñadores como Luis Dominguez y Giannina Azar, importantes colaboraciones para portadas de revistas como En Sociedad, First Class entre muchas otras. Su lente fotográfico ha capturado la belleza de artistas nacionales e internacionales y lo ha llevado a importantes escenarios como los Premios Billboards, Premios Lo Nuestro por mencionar algunos.

Marina Cisterna, asesora del proyecto, diseñadora gráfica, fotógrafa, triatleta e instructora de natación por nombrar algunos de sus atributos profesionales, quien ha trabajado para distintas marcas dominicanas en varias industrias: moda, educación y bienes raíces. Marina fue la principal creadora y directora de P¡NK Revista en Puerto Plata hasta el año 2015.

