Reguetonero Arcángel retoma carrera con álbum que “copia al viejo Arcángel”

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El reguetonero Arcángel lanza este viernes “Te esperaré”, un sencillo para “retomar su carrera” e impulsar su nuevo álbum musical, “Historia de un capricornio”, que “sueña” con presentar el día de su cumpleaños, el próximo 23 de diciembre, y cuenta con grandes aliados como Ozuna y Bad Bunny.

Austin Agustín Santos, su nombre real, confesó en Miami que era una canción que estaba esperando que saliera desde hacía cuatro años y con la que “vuelve a su receta original: hacer música buena con sentido” en el contenido de las letras.

“Literalmente lo que hice, fue escuchar al viejo Arcángel y yo mismo copiarlo”, enfatizó a la prensa.

“Si algo es bueno, va a ser bueno todo el tiempo, si tienes que ajustarte, el ritmo cambia, pero el sentimiento es algo que no se pone viejo”, manifestó el cantautor de 33 años de origen dominicano.

Arcángel explicó a Efe que tiene temas escritos incluso desde 2009 y que espera trabajar unos tres en total antes de que salga a la luz su nueva producción, en la que espera incluir de diez a once canciones.

“Tengo tres años luchando por ese concepto, que mi álbum salga el mismo día de mi cumpleaños, en temporada de Capricornio”, matizó.

Adelantó que en su nueva producción habrá colaboraciones con lo puertorriqueños Bad Bunny y Ozuna y también con una reguetonera colombiana que no quiso precisar, pero que en realidad cuenta con el apoyo del “género completo”.

El intérprete de música urbana dijo que espera con esta producción aportar al exitoso movimiento reguetonero, que es el de “más audiencia, el que más vende” y se reinventa constantemente, y en el que además “cada cuatro o cinco años aparecen dos, tres superestrellas que se hacen famosas mundialmente”.

“Es un equipo grande en que si uno anota todos ganan”, subrayó este dominicano, hijo de Carmen Santos, exintegrante del grupo de merengue Las Chicas del Can, nacido en Nueva York y criado en Puerto Rico.

Arcángel, quien comenzó su carrera artística como parte de un dueto con De La Ghetto y espera volver a grabar con él en algún momento, señaló que “antes el reguetón se veía como un género que solamente era de Puerto Rico y por eso el género no era tan grande como lo es hoy”.

“Ahora hay superestrellas colombianas, se están desarrollando las venezolanos, hay un movimiento en Chile, hay argentinos que cantan esto, mexicanos que cantan esto, hay gente que no es de la cultura reguetón y quieren cantar reguetón y no el ritmo nacional de su país”, agregó.

Esta proliferación de “superestrellas” y las mutuas colaboraciones es “una ventaja” que no tienen otros géneros, enfatizó Arcángel.

“Mi mamá es merenguera, a mí me corre el merengue por la sangre, soy salsero también, me corre también, (pero) ambos géneros no han evolucionado se han quedado”, expresó.

“¿Cuál es la revelación del merengue del año pasado?, no existe”, indicó como ejemplo.

Arcángel dijo que ha grabado con muchos artistas nuevos que no son conocidos y que en el futuro “seguramente” van a estar después más “pegados.

En ese sentido recuerda “el gran empujón” que tuvo en sus comienzos del reguetonero puertorriqueño Don Omar.

“En otro género eso no pasa”, recalcó el autor de las producciones de estudio “La Maravilla” (2008), “El Fenómeno” (2008), “Sentimiento, Elegancia & Maldad” (2013), “Los Favoritos (2015) y Ares (2018).

El intérprete de “Contigo quiero amores” y “50 sombras de Austin” dijo además que por mucho tiempo se “marginó” al reguetón, pero que mucho artistas han tenido que cantarlo en algún punto de su carrera para “volver a aparecer”.

El cantante también se refirió a una incidente de violencia doméstica por el que fue arrestado el pasado abril en Las Vegas (Nevada, EE.UU.) por supuestamente agredir a su pareja.

“El caso se cayó por falta de mérito fiscal, una frase muy poderosa bajo la ley, que quiere decir que no había prueba, el fiscal decidió no perder su tiempo en una corte porque algo no hacía sentido”, dijo.

Expresó además que le gustaría hacer un documental sobre su vida contando “todo” porque “los momentos interesantes de un artista son los que vive el ser humano detrás del artista”.

Arcángel dijo estar muy a gusto con “Te Esperaré”, el cual grabó en 2015 como parte de una producción que tenía prevista para 2016, que “nunca pasó”.

Señaló que está encantado con la canción porque está expresando sus sentimientos y con el video, que fue grabado en Colombia. “Yo estoy hablando de amor, el amor no pasa de moda”, concluyó.

