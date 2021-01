Reconocido comunicador apoya propuesta del cónsul en NY para tomar 0.01% de remesas en beneficio de la diáspora

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El reconocido comunicador Roberto Mota, miembro activo del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y autor de la columna “Con Pique y Sin Pique”, apoyó la propuesta del cónsul general Eligio Jáquez de crear una ley para que el estado tome el 0.01% de las remesas ya enviadas a la República Dominicana para invertir en obras, programas sociales y proyectos de desarrollo que beneficiarán por primera vez a la diáspora.

Señaló que obviamente la sugerencia no propone gravar ningún impuesto a los envíos desde ultramar, como se está diciendo en las trincheras opositoras.

Mota, dijo que no entiende por qué la clara propuesta de Jáquez ha sido distorsionada y manipulada por sectores adversos al Gobierno del PRM, debido a que no es original del cónsul, y recuerda que varios aspirantes a diputados del propio PLD, entre ellos el ex cónsul Francisco Fernández, el doctor Yomare Polanco y el empresario Juan Aquino, las hicieron en sus respectivas campañas, sin que nadie los criticara.

“Ahora, se quiere crucificar injustamente al cónsul general por su apego a la protección de los dominicanos en el exterior, distorsionando y sacando de contexto sus declaraciones al periodista Miguel Cruz Tejada que fueron plagiadas y disfrazadas por quien las copió, mutilando hasta el título original (Cónsul dominicano en NY sugiere ley para usar el 0.01% de remesas en inversiones y planes de desarrollo) y que se parece en nada al que fue usado para facilitar las críticas con fines aviesos y que reza Cónsul dominicano en NY propone impuesto 0.01% a las remesas”, añadió Mota.

Pidió a los críticos de Jáquez volver a leer el derecho y no al revés, la declaración original y gastarse un tiempecito en algo útil como una búsqueda en Google para que se aseguren de que no es la primera vez que se hace la propuesta.

“Distorsión total y una distorsión muy clara que denota la intención aviesa para dañar la imagen del cónsul general”, expresó el comunicador.

“El honorable cónsul de República Dominicana en Nueva York, sugiere una ley para usar el 0.01% de las remesas en inversiones y planes de desarrollo en beneficio de la diáspora y es una propuesta bien intencionada que procura la participación directa de los dominicanos en el exterior en grandes proyectos que también beneficiarán al país”, expuso Mota.

“Con esta ley se puede crear un fondo fiduciario para inversiones y desarrollo de importantes obras de servicios construidas con los recursos de los dominicanos en el exterior”, explicó.

“Sería un inmenso orgullo que con los aportes provenientes de las remesas puedan construirse infraestructuras como hospitales, acueductos, escuelas, carreteras, caminos vecinales y otras importantes obras”, sostiene el comunicador.

“Lamentablemente esta propuesta de buena fe, choca con los intereses de la oposición y la han manipulado políticamente con fines malintencionados y el deliberado propósito de hacer daño a una gestión transparente y ejemplar”, dijo.

“La oposición mezquina, ante la falta de argumento ha distorsionado y manipulado la esencia y el espíritu positivo de la propuesta, empañando la grandeza, el patriotismo y el bienestar de los dominicanos de aquí y de allá”, añadió Mota.

Dijo que es penoso que la visión miope de la oposición le impida ver el valor progresista de esa noble iniciativa, que procura estimular el sentido generoso y la solidaridad de una comunidad emprendedora que nunca olvida las grandes necesidades de sus queridos hermanos.

Por la sugerencia de esta ley se han desatado los demonios en la oposición y tratan de sacrificar políticamente la loable gestión del cónsul Eligio Jáquez.

“Las voces desenfrenadas, mentirosas y agitadoras de la oposición que esperen su turno, porque ofende y crítica quien puede y no quien quiere”, advirtió Mota.