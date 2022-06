Rasheed Wallace será asistente de Darvin Ham en los Lakers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MENPHIS.- Según información avanzada por Shams Charania para The Athletic, Rasheed Wallace se unirá a los Lakers como asistente de Darvin Ham. El acuerdo todavía no es oficial pues no hay firma oficial que lo respalde, pero los dos lo han acordado verbalmente. Esta será la primera incorporación oficial al equipo técnico del nuevo entrenador de Los Angeles. Wallace y Harvin fueron compañeros en los Detroit Pistons de principios de siglo como jugadores, donde ganaron un anillo de la NBA en 2004. El pívot se retiró en 2013 dando paso a su trayectoria como técnico.

Hasta ahora la experiencia en banquillos NBA de Rasheed se limita a su militancia en el cuerpo técnico de Stan Van Gundy en los Pistons de la 2013-14. Tras no ser renovado aquella temporada, el cuatro veces All-Star comenzó su carrera como entrenador de instituto y posteriormente como asistente de Penny Hardaway en la Universidad de Memphis. Allí no tuvo un papel predominante y acabó ejerciendo su labor de manera completamente remota. Ha sido el propio Hardaway quien ha insinuado la llegada de Wallace a Los Angeles para incorporarse al equipo de Darvin Ham.

