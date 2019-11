Rafael Santos adelanta PRM lanzará tercer programa de apertura del padrón Premir III

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vocero del candidato presidencial Luis Abinader y encargado de Educación y Doctrina del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rafael Santos, adelantó que la organización política se aboca al lanzamiento del tercer programa de apertura para nuevos inscritos en el padrón con el Premir III.

“Ya se va a lanzar el tercer programa de apertura del Padrón, se llama Premir III, para inscripción de todo el que quiera ser del PRM, que esté dispuesto a luchar por los valores y los principios que nosotros enarbolamos, una sociedad de justicia e inclusión social”, sostuvo el dirigente perremeísta en entrevista con Kelvin Faña para el espacio Hablemos de Política que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.

Santos indicó que todo el que esté de acuerdo con los principios que enarbola la organización política y apoya al candidato presidencial Luis Abinader tiene la oportunidad de formar parte del partido moderno cuando se lance de manera oficial la tercera fase del Premir.

El dirigente político aseguró que Luis Abinader ganará en primera vuelta las elecciones del 2020 y sostuvo que tiene la percepción de que el expresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández no tiene las posibilidades de presentarse como candidato.

El también vicepresidente del PRM dijo que “no estamos cerrados a apoyar los mejores candidatos y a recibir apoyo, pero en lo presidencial el único que representa una propuesta de cambio es Luis Abinader”.

VER ENTREVISTA A PARTIR DEL MINUTO 17:52

“No se puede servir pasado en copas viejas, el pasado ya no tiene remedio, no tiene una oferta, no va a cambiar el país, aquí hay que apostar al futuro”, manifestó Santos”.

