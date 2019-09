Quique afirma que “enterrarán” en las cárceles a los delincuentes en próximo gobierno del PRSC

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Quique Antún, afirmó este domingo que esa organización actuará con “dureza” contra los delincuentes, en especial contra los que cometen “crímenes atroces” como asesinatos, secuestros, feminicidios y violaciones a menores de edad, porque serán “enterrados” en las cárceles y no saldrán hasta que cumplan sus condenas.

Según nota de prensa, el líder reformista sostuvo que no pueden seguir ocurriendo hechos como el secuestro de un niño de 12 años como el sucedido el pasado miércoles en el sector Los Ríos, de la capital, el cual fue cometido por un haitiano que lo mantuvo por varios días bajo una “inhumana crueldad” atado de pies y manos, la boca amordazada y debajo de una cama.

“Hay que ‘enterrar’ a estas lacras sociales, enviándolas a prisión y botando las llaves para que no salgan y así los ciudadanos decentes y trabajadores puedan vivir tranquilos”, agregó.

La nota también indica que, entiende que ese haitiano o cualquier otro ciudadano que cometa un acto similar tiene que ser sometido a la justica y la pena que le imponga el juez, que debe ser severa, “la cumplirá totalmente hasta el último día, de manera que por ese largo tiempo permanezca ‘enterrado’ detrás de los barrotes”.

“Ese es el mensaje claro y contundente que enviaremos a los delincuentes y criminales, de que se acabó el relajo y la impunidad en el país cuando lleguemos al poder”, resaltó.

Lamentó que aquí muchas veces la justicia no funciona, “y eso da vergüenza”.

Agregó que a los delincuentes y criminales los sueltan en un abrir y cerrar de ojos para que sigan secuestrando, asesinando, atracando y violando a niños y niñas y también a muchas mujeres, como ocurre con frecuencia, y no pasa nada, agrega la nota.

Quique Antún, quien fue entrevistado en el programa “Verdades al Aire” que produce el periodista Adolfo Salomón, por CDN canal 37, entiende que aquí lo que hace falta “es ponerse los pantalones, actuar con firmeza y dureza frente a un problema tan grave como la inseguridad ciudadana”.

LA CORRUPCIÓN

El presidente del PRSC dijo que también debe actuarse con mano dura y firmeza contra la impunidad “porque no se puede permitir que se sigan robando el dinero del Estado, que es el dinero de todos los dominicanos”.

“La corrupción aquí es endémica, sistémica, está en todos los ámbitos y sectores de la vida nacional, por eso hay que enfrentarla con dureza, y nosotros cuando lleguemos al poder en el 2020 lo vamos a hacer”, agregó.

Quique Antún manifestó en ese sentido que el PRSC será “intolerante” con todo aquel que esquilme, “meta la mano” o desfalque al Estado.

“Aquí hay gente que han amasado grandes fortunas que no tienen la manera de justificarlas, porque es un dinero esquilmado al Estado, y penosamente no ocurre nada. Esas personas andan por las calles como si nada y esto no puede seguir”, dijo.

Resaltó en ese sentido, que esto ocurre porque en este país la justicia no actúa por la complicidad que hay en sectores vinculados al poder, “pero sin embargo, hay personas que están presas, y hasta han botado las llaves de sus celdas, porque se robaron una gallina y un racimo de plátanos para comer, lo que tampoco se justifica”.

