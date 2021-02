Puertoplateños presentes en batallas de Independencia

“Del pasado nos quedan algunos nombres, que el lenguaje tiende a olvidar”

(Borges, Jorge Luis: Utopía de un hombre que está cansado)

De seguro que muchos puertoplateños en algún momento de su vida por curiosidad punzante se habrán formulado la pregunta: ¿Cuáles puertoplateños participaron en las batallas de la Independencia que se produjeron para poder consolidar esta? ¿Cuáles son sus nombres, es decir, cómo se llamaban?

Cuando era evidente que el naciente Estado llamado República Dominicana estaba amenazado de ser destruido por las hordas de Occidente, una cantidad apreciable de puertoplateños acudió presta a ponerse al servicio de `la República en armas`, y así en las batallas que tuvieron lugar para consolidarla podemos rescatar el nombre de algunos de ellos:

1844:

1.- Puertoplateños patriotas presentes en la batalla de Talanquera: nos encontramos con la participación de Gregorio Lora, Dámaso Nanita, Benito Martínez y Juan Ml. Grano de Oro.

2.- Puertoplateños patriotas presentes en la batalla de Escalante: Andrés Tolentino y Gregorio Martínez.

3.- Puertoplateños patriotas presentes en la batalla del 30 de Marzo: Francisco Matías, Andrés Tolentino, Ramón Torrén y Gregorio Martínez.

Con motivo de la preparación de la defensa de Santiago para dicha batalla del 30 de Marzo, Mella, que era quien estaba dirigiendo dicha preparación, solicitó el contingente de Puerto Plata.

Esto dio lugar a que entre los haitianos que sitiaron a Santiago se corriese el rumor de que tropas provenientes de Puerto de Plata los atacarían por la espalda, lo cual contribuyó a provocar la retirada del ejército haitiano sitiador.

El General José María Imbert nos narra ese aspecto de la siguiente manera:

“Como era ya tarde y que se aproximaba (sic) la noche, se terminaron las conferencias de este días después de una convención de parte y de otra de suspender toda hostilidad durante la noche y hasta escrito (sic) de las conferencias que fueron transferidas para el día siguiente al amanecer. El 31 por la mañana, después de varias conferencias, el General Pierrot, comandante en jefe del ejército haitiano del Norte, me escribió que se iba a retirar, pidiéndome la seguridad de poder hacerlo sin ser inquietado de mi parte. Le he respondido por la carta que va aquí adjunta; pero el aún no la esperó. Cuando se la mandé por nuestro parlamentario, ya se había retirado en el mayor desorden, abandonando sus calderos, tambores y una infinidad de otros objetos, y además víveres que le serán ciertamente de la más grande necesidad; y esto fue por un rumor que se esparció entre ellos de que el General Villanueva (se refiere al General Antonio López Villanueva.GC), de Puerto Plata y el Teniente Coronel Francisco Caba, de la Sierra, venían por detrás a atacarlos…“

(Oficio de José María Imbert, General Comandante del Distrito y las operaciones de Santiago a los Miembros de la Junta Central Gubernativa, de fecha cinco (5) de Abril de mil ochocientos cuarenta y cuatro (1844))

4.- Puertoplateños patriotas presentes en la batalla de Cheri Coeu: Guillermo Tejera y Rafael Castellanos.

1845:

1.- Puertoplateños patriotas presentes en la batalla de Beller: Gregorio Lora, Benito Martínez, Andrés Tolentino, Ángel Monard y Toribio López Villanueva.

2.- Puertoplateño patriota presente en la batalla de Cachimán: Federico María Leyba.

1856:

1.- Puertoplateños patriotas presentes en la batalla de Sabana Larga: Gregorio Lora, Dámaso Nanita, Benito Martínez, Isidro Gallardo y Luis Arzeno.

En su obra “Leyendas y tradiciones puertoplateñas“ Don Felipe González López menciona un “Batallón Puerto Plata“ que, según él, alcanzó “gloriosos timbres en la epopeya libertadora“, pero a pesar de todo cuanto hurgué en busca de otras fuentes que también lo mencionaran como tal y de averiguaciones personales, la búsqueda fue infructuosa. Ahora bien, podría ser que dicho “Batallón Puerto Plata“ estuviese integrado por algunos de los mencionados, pues obsérvese que la mayor parte de los mismos participaron en, también, la mayor parte de las referidas batallas, naturalmente esto partiendo del supuesto de la existencia del mencionado Batallón.

En fin, todos estos puertoplateños cuyos nombres han podido ser rescatados como participantes en batallas con motivo de la Independencia proclamada el 27 de Febrero de 1844 son figuras cuyos nombres han quedado esculpidos en la inmortalidad para dar lustre a Puerto Plata. Ellos son parte de la contribución de Puerto Plata a la Independencia de los dominicanos respecto de los haitianos. Son héroes puertoplateños cuyo arrojo y valentía les llevó a participar en esas batallas supra-mencionadas exponiendo su vida y su integridad física por tratar de que esta Parte Este de la Isla sea un Estado independiente respecto de los sempiternos invasores del Oeste.

Los puertoplateños tenemos, pues, una permanente deuda de gratitud con estos héroes coterráneos por haber hecho acto de presencia en campos de batalla enarbolando así el valor, el coraje y la hidalguía de los puertoplateños.

Como se puede apreciar: la inmensa mayor parte de estos nombres hoy permanecen olvidados. Es tiempo de que se les haga Justicia nombrando calles con sus respectivos nombres: demasiado calles hay en Puerto Plata como para que, por lo menos, eso les sea concedido, pues eso y más merecen. Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

