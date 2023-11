Psicólogo aclara no son «fracasadas» en el amor personas que se divorcian

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Están equivocadas las personas que etiquetan como fracasados en el amor, a quienes se han divorciado más de una vez, ya que no hay razón para estar con una persona si la relación no funciona, aseguró el psicólogo Josly Wilmore.

“Muchas personas nos ponen una etiqueta, por el simple hecho de que no entienden que si una relación no funciona, no hay porqué someterse a eso”, comentó.

“La vida es muy corta para nosotros complicarnos”, precisó Wilmore al ser entrevistado por la comunicadora Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Sostuvo que sujetarse a una persona, es lo que ha provocado que existan parejas con más de 50 años casados sin nunca tener un orgasmo.

“Mujeres que han tenido 30 o 40 años en una relación que nunca ha podido disfrutar de un orgasmo, que nunca han tenido un agrado de su pareja ni una flor y eso es frustrante. ¿Por qué usted se sometió a eso?, por mis hijos, mis suegros, mis padres”, comentó.

Por tanto, invitó a cada individuo, a darse la oportunidad de encontrar esa media naranja que “la vida le tiene preparada y sea feliz”.

“Lo importante es usted poder complementarse con esa persona, que usted pueda sentirse con esa felicidad de que encontró, que le va a ayudar y que le va a acompañar”, pronunció.