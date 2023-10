Psicóloga establece diferencia entre vivir y sobrevivir 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- De acuerdo con la psicóloga Marta Elizabet García, el ser humano es un artista de su vida cuando ve más allá de lo que hace para sobrevivir.

En otras palabras, explicó que vivir se trata de mirar la cotidianidad desde una perspectiva diferente, de encontrar la vida en lo común, porque a menudo las personas están sumergidas en la rutina y su único propósito parece ser completar una serie interminable de tareas.

“El hombre está llamado a poetizar el mundo, porque lo ve con otros ojos”, manifestó García al ser entrevistada por la comunicadora Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Instó a explorar la belleza que a menudo pasa desapercibida en medio de la rutina diaria e ir más allá de la mera supervivencia y a convertirse en constructores, escultores y poetas de la cotidianidad.

“Andamos en la vida sobreviviendo cuando no vemos más que la rutina como un hacer y hacer todos los días, es ahí cuando podemos decir que el hombre es un artista de su propia existencia, que la redime, la hace diferente”, precisó.

“El artista de la vida tiene una mirada más amplia”, reveló.

“Podemos ser diferentes con relación a no sobrevivir en nuestra rutina, sino a ser alguna constructores, escultores, poetas, de nuestras cotidianidades y entender que lo que yo no doy de alguna manera se pierde, porque lo que yo no doy está impresa ahí mi unicidad, seduciendo para encontrar ese amor en esas cotidianidades”, comentó.