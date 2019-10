PRSC medita conformar Unión Nacional Opositora para acabar con males que afectan a la nación

View this post on Instagram

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (@partidoprsc), Quique Antún, hizo un llamado este martes a las principales fuerzas políticas del país a conformar una Unión Nacional Opositora junto al expresidente Leonel Fernández (@leonelfernandez) y el candidato del @prm_oficial), Luis Abinader, con la intención de que todos unidos acaben con los principales males del país. Antún dijo que el país requiere que la oposición se ponga de acuerdo y se unifiquen en aras de ir a un proceso congresual, municipal y porque no, presidencial. #elnuevodiariord