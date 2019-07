Jasson Domínguez y Robert Puasón firman por US$5.1MM; dejan atrás bono de Nomar Mazara

Comparte esta noticia

MLB dará oportunidad a cientos de novatos a partir de este martes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los prospectos dominicanos Jasson Domínguez y Robert Puasón firmaron este martes por un bono de 5.1 millones de dólares con los Yanquis de Nueva York y Atléticos de Oakland, dejando atrás la cifra más alta que había alcanzado un novato dominicano por estampar su firma hacia el profesionalismo que era de cinco millones de dólares, alcanzada por el jardinero Nomar Mazara en el 2011.

Además de los US$ 5.1 millones de dólares, los Mulos del Bronx le otorgaron a Domínguez, quien juega en el jardín central, una beca de estudios de 250 mil dólares.

Con relación a Puesón, se recuerda que los Bravos de Atlanta lo tenían acordado verbalmente hace dos años por US$6 millones y su caso provocó la suspensión de por vida del entonces gerente John Coppolella y de todos los ejecutivos de desarrollo internacional.

Dice el reporte de MLB Pipeline que Puasón con el madero hace contactos sólidos a ambos lados del plato, tiene un swing fluido y la habilidad de poner la pelota en cualquier zona del terreno. Delgado (sostiene 165 libras en sus 6’3 pies) y flexible, su cuerpo proyecta desarrollarse hasta poner poder a sus batazos.

Otras firmas

Hoy también han sido firmados el jardinero Bayron Lora, a quien los Rangers le dieron ($4,200,000), en tanto que al jardinerocentral Ismael Mena, los Padres de San Diego otorgaron US$ 2 millones de dólares.

Asimismo, los Arizona Diamondbacks ficharon por un US$ 1 millón de dólares al también jardinero Franyel Báez.

La lista de los primeros 10 a ser elegido desde hoy según MLB Pipeline sigue así: Luis Rodríguez, OF, Venezuela; Erick Pena, OF, República Dominicana; Ronnier Quintero, C, (RD); Yiddi Cappe, SS, Cuba; Emmanuel Rodríguez, OF, (RD); Arol Vera, SS, Venezuela; José Salas, SS, Venezuela.

Yerik Pérez, director de MLB para el país, aseguró a El Nuevo Diario que para el período 2018-2019, los equipos de grandes ligas invirtieron US$159 millones de dólares

Otros peloteros dominicanos ya tienen sus firmas aseguradas: aquí el listado que publica el portal MLB

Bayron Lora, OF, Dominican Republic — Rangers ($4,200,000)

Erick Pena, OF, Dominican Republic — Royals ($3,800,000)

Ronnier Quintero, C, Dominican Republic — Cubs (estimated $3,000,000)

Emmanuel Rodriguez, OF, Dominican Republic — Twins ($2,700,000)

Kevin Made, SS, Dominican Republic — Cubs ($1,700,000)

Adael Amador, SS, Dominican Republic — Rockies ($1,500,000)

Dauri Lorenzo, SS, Dominican Republic — Astros ($1,800,000)

Ismael Mena, OF, Dominican Republic — Padres ($2,000,000)

Jhon Diaz, OF, Dominican Republic — Yankees ($1,200,000)

Cristopher Cruz, RHP, Dominican Republic — Pirates ($800,000)

Esmerlin Vinicio, LHP, Dominican Republic — Giants ($800,000)

Junior Sanchez, SS, Dominican Republic — Marlins ($1,500,000)

Alexander Ramirez, OF, Dominican Republic — Mets ($2,050,000)

Rikelvin de Castro, SS, Dominican Republic — Blue Jays ($1,200,000)

Adrian Placencia, SS, Dominican Republic — Angels ($1,100,000)

#24 Junior SANCHEZ makes it official with the Marlins for $1.15 million. https://t.co/WLreEehLuR pic.twitter.com/XSBS8IoQ5s — Jesse Sanchez (@JesseSanchezMLB) 2 de julio de 2019

The @Tigers have signed Cuban infielder Roberto Campos, who played in the youth leagues on his island. He’s trained and represented by former Tigers player Alex Sanchez.@MLBPipeline pic.twitter.com/c9a9bSHUOO — Jesse Sanchez (@JesseSanchezMLB) 2 de julio de 2019

Anuncios

Relacionado