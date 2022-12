Priyanka Rodríguez: “Nos hemos convertido en una sociedad que opina de todo, pero investiga muy poco”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Prinyaka Rodríguez apeló para que la República Dominicana se aboque a realizar investigaciones minuciosas que puedan llevar al fondo de cada situación que involucra maltrato o violencia, sin importar el género del que se trate.

“La mujer no es violentada por ser mujer, el hombre no es abusador por ser hombre, pero hay muchos casos y a lo que particularmente siempre apelo es a investigaciones minuciosas para llegar al fondo de estas situaciones”, expuso.

Comentó que son muchos los hombres y mujeres que hoy podrían estar vivos si se hubiese hecho algo concreto y a tiempo.

“Son muchas las personas que han denunciado amenazas, maltratos y son dejados sin ningún tipo de protección. Son muchas las mujeres que han muerto a mano de sus exparejas y parejas cuando tienen que ir a llevar una orden alejamiento”, expresó.

Rodríguez reflexionó de esta manera durante la conducción del programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras comentar que, “cuando de alguna forma la justicia que debe accionar se vuelve cómplice”, lo único que resta es pedirle a Dios no verse envuelto en ningún caso de violencia.

“Cuando nosotros vemos esos casos solamente podemos pedir que algo así no nos suceda directamente, porque indirectamente nos impacta, créalo usted o no, cada vez que muere una persona víctima de violencia o por una medida que no se tomó a tiempo nos impacta directamente”, expuso.

Asimismo, dijo que al convertirse en cómplice, la justicia a veces provoca que, los “rostros que se hace llamar víctimas son realmente los victimarios, existe de todo”.

“Hay padres que usan a sus hijos para abusar de muchas formas de sus madres, pero hay madres que usan a los hijos para abusar de muchas formas de los padres, pero, sobre todo, hay mucha gente emitiendo opiniones y no sabe un carajo de los casos que ocurren, ni de las situaciones que se están desenvolviendo”, opinó.

Relacionado