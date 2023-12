Priscila D´ Oleo insta futuras legisladoras a llegar al Congreso con capacidad y proyectos que demuestren su valía

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La diputada por María Trinidad Sánchez, Priscila D´ Oleo, instó a las nuevas legisladoras que se incorporarán al Congreso Nacional a partir de 2024 a venir con capacidad, proyectos y un programa de trabajo destinado a fomentar el desarrollo comunitario en sus respectivas provincias.

Destacó que a las mujeres no se les otorga la capacidad por defecto, sino que, por el contrario, son fuertemente cuestionadas y se les exige el doble de resultados que a sus contrapartes masculinas, por lo que les pidió a las futuras legisladoras y profesionales de diferentes campos que continúen avanzando más en base a su capacidad y demuestren su valía.

Reveló que cuando aspiró a la diputación de María Trinidad Sánchez, fue minimizada de diversas formas; no obstante, esos desafíos moldearon el escudo con el que avanza hoy en día, centrándose en su labor sin desviarse de su objetivo.

«Las frustraciones de otras personas no pueden convertirse en las tuyas. Son sus experiencias, no las tuyas. No permitas que nadie te límite», aconsejó la legisladora a las de su género.

Consideró que, a pesar de los intensos cuestionamientos, las mujeres han avanzado significativamente en diversos roles, y en ese sentido destacó el hecho de que al menos tres mujeres han ocupado la presidencia en el país, un logro que debe ser reconocido.

«Si bien aún no hemos tenido la primera presidenta mujer, confío en que educaremos a la ciudadanía para comprender que las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres para liderar un Estado. Estoy convencida de que lo lograremos en algún momento», expresó la abogada.

En relación al ámbito legislativo, la diputada señaló que actualmente el país cuenta con 48 legisladoras, pero opinó que debería haber paridad, siguiendo el modelo de otros congresos mundiales como el de México.

Afirmó que no está a favor de las cuotas, a pesar de que el sistema democrático dominicano ha estado representado por cuotas. Reconoció que quizás sea el único mecanismo que las mujeres tienen para ocupar posiciones de poder.

«Gracias a Dios, tuve que pasar por un proceso de primarias, lo cual me legitimó. Conmigo no hubo cuestionamientos sobre si fue por mi apariencia o por ser hija de alguien. Fui a unas primarias, demostré mi valía compitiendo y, al final, siendo la más joven y la que supuestamente no tenía la experiencia política necesaria, fui la única que perduró», explicó.

En ese sentido, la diputada consideró que las mujeres deben determinar qué es suficiente para ellas y establecer límites una vez tengan un concepto claro de ello.

Rol político

D´ Oleo expresó que la única manera de generar cambios en su país es participando en política, a pesar de que muchos, incluyendo su padre, le recomendaron quedarse en el sector privado.

«Creo que la verdadera incógnita de todo esto es que desde fuera o desde la comodidad es fácil criticar lo que no funciona en el Estado, pero para realmente tomar conciencia de lo que es posible, hay que involucrarse», afirmó.

Destacó que entendía que el liderazgo en su provincia debía ser encabezado por una mujer, y esa mujer debía ser ella, la única mujer elegida como diputada de María Trinidad Sánchez.

Manifestó que se enorgullece de provenir de una provincia con nombre de mujer, especialmente de una mujer que sacrificó su vida para dar libertad a su pueblo y ayudó a diseñar la bandera de la República.

Al hablar sobre el partido político que le brindó la oportunidad de ingresar a la política, resaltó que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al igual que todas las demás organizaciones partidarias, tiene sus fortalezas y debilidades, pero ha sido coherente y ha contribuido al desarrollo de la República Dominicana.

Rol de madre

Aunque parezca desafiante combinar roles de abogada, legisladora y madre, D´Oleo es un ejemplo de que es posible, y las mujeres de su género no conocen límites, sobre todo cuando se trata de estar con sus seres queridos.

«Si sé que mi horario no me permite participar en ciertas actividades con mi hijo, flexibilizo mi horario para tener un tiempo constante con él en mi día a día. Lo ayudo con sus tareas de 6 a 7 de la tarde, comparto almuerzos o desayunos con él», compartió.

Subrayó que siempre intenta reservar momentos íntimos con su hijo y hacerle saber que él y su familia son su prioridad, por quienes se levanta cada día y trabaja.

«A veces nos lamentamos mucho y sentimos que nos perdimos ciertas cosas. Él juega al fútbol y a veces no he podido estar presente cuando marca un gol. Me siento mal, pero algo en lo que trabajo con él es que comprenda el papel de su madre», comentó.

D´ Oleo explicó que le enseña a su hijo de 7 años cuál es su rol como madre para que entienda por qué ella trabaja para construir un país mejor y un entorno seguro para él.

La Saga es una serie de programas especiales producidos por El Nuevo Diario, dirigidos por la comunicadora Julia Muñiz Subervi y patrocinados por Humano Seguros, Banreservas, Constructora Arpels y la Universidad del Caribe (UNICARIBE). En su primera etapa, La Saga estuvo dedicada a explorar el ámbito educativo, mientras que en la segunda se destacó a las ‘mujeres de éxito’ de la República Dominicana.

(Ver programa).