Presidente de la Juventud PLD en NY dice bases peledeístas darán triunfo a Leonel

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El presidente de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta ciudad, acusó a dirigentes del partido morado de abandonar la doctrina Bochista y de actual de espalda a la organización.

Iván Canals dijo que ante esta situación las bases peledeístas se impondrán con la fuerza del voto contra la vileza, dándole una victoria contundente al expresidente Leonel Fernández en las primarias del próximo 6 de octubre.

Canals, quien además es coordinador general de “Impacto LF-2020” en Nueva York, aseguró que esos dirigentes, los cuales no identificó, solo velan por sus intereses particulares y por mantenerse en el poder.

“Ellos han sumergido al PLD en una situación delicada y convulsa haciendo uso de prácticas y métodos desfasados que no se corresponde con la realidad actual”, sostuvo.

“Pretenden cambiar el curso de la historia y no pondrán, pues a medida que avanza el tiempo se ponen más al descubierto los planes malévolos que vienen ejecutando para impedir el avance del sentimiento y la decisión de la mayoría que pide a grito a Fernández”, sentenció.

Precisó que “el acelerado crecimiento y buen posicionamiento del ex mandatario en todos los sondeos, tiene desesperado y actuando de forma vil y maliciosa a sus adversarios”.

“Los inventos no son buenos en política, y no es verdad que con cualquiera se gana, con cualquiera se pierde, el clima político y los desafíos del país no están para improvisados, se requiere de experiencia y capacidad”, aseguró.

“Piensan que con la imposición y el uso del poder pueden llevarse por delante la voluntad firme del pueblo, y se llevarán tremenda sorpresa el 6 de octubre cuando el pueblo vote mayoritariamente a favor de Leonel, para convertirlo en el candidato presidencial oficial del PLD y posteriormente en presidente de la República”, concluyó Canals.

