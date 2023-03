Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado anuncia ganadores 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado reconoció con el máximo galardón a la fábrica de cigarros La Aurora, en un evento que contó con la participación del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, donde también fueron reconocidas otras 24 empresas, que han demostrado contar con un extraordinario desempeño en la gestión de calidad y excelencia en la producción de bienes y servicios en el país.

En esta quinta entrega del galardón, también fue reconocido Celso José Marranzini Pérez con el premio a la Trayectoria Empresarial, quien destaca por sus avances y el ejemplo mostrado en el desempeño de su profesión, que han contribuido con el progreso y bienestar de la sociedad dominicana.

Marranzini Pérez, es un industrial exitoso y hombre valiente, vertical y perseverante que ha contribuido con el desarrollo de la República Dominicana, que desde pequeño se enfrentó a dificultades, pero estas no limitaron su desarrollo.

La Trayectoria Empresarial la tiene el también economista de profesión, presidiendo diversas organizaciones tales como el CONEP, AIRD, EDUCA y AIE Haina. Actualmente, es el administrador de la empresa de generación eléctrica Punta Catalina y junto a su madre, preside la Asociación Dominicana de Rehabilitación, Es dueño también de la empresa Compuestos Dominicanos S.A. así como también de DOPERCO S.A., Productos Químicos para la Minería (PQM) y Global Pack.

Dentro de las empresas ganadoras también destacan: Referencia Laboratorio Clínico S.A. quien recibió un reconocimiento categoría oro como “Gran empresa de servicios”, la Cooperativa por Distritos de Servicios Múltiples Vega Real, Inc., AMR COLLECTION y Reid & Compañía, S. A, fueron reconocidas en la categoría plata, en el mismo renglón. En el renglón “Gran industria” recibieron oro las empresas Argos Dominicana, MERCASID, S. A., Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A. e Induveca, S. A. y bronce: Bepensa Dominicana, S. A. así como también Gerdau Metaldom, S. A.

De igual modo, fueron reconocidas las mipymes, destacando entre ellas las medianas empresas de servicios, que en categoría oro obtuvo lauro Ajiza Agroindustrial SRL, en la categoría Plata Jiménez Peña S.A.S. y le fue entregado un reconocimiento especial en el área de innovación (producto con enfoque al cliente) y uso de las TIC a: Alpha Finanzas.

Además, fueron seleccionadas las pequeñas empresas de servicios, donde en categoría oro resultaron ganadoras Macros Consulting SRL. y Management Consulting Group S.R.L. y categoría bronce Centro Marino. También, en el renglón industria se galardonaron las pequeñas empresas: CONADEX con categoría plata y LULÚ FOR PET categoría bronce. Las microempresas ganadoras en el renglón servicios son: HHO Eco Services, S.R.L. categoría plata y Gestión de la Calidad en la Construcción (GCC), SRL categoría bronce, y en el renglón industria: Definite Chocolate se alzó como la mejor microempresa de la industria en categoría plata.

La realización del Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado busca incentivar el intercambio de experiencia entre las empresas que han desarrollado un modelo de gestión de excelencia, con resultados destacados, así como fomentar una cultura de calidad digna de imitar por las empresas a nivel nacional.

En sus palabras de bienvenida, el director del Gran Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado Nacional (PNC-SP), Ignacio Méndez, agradeció a todos los actores que hicieron posible la realización de esta entrega, a todo el equipo a cargo, a los evaluadores y al Jurado, así como a la Unión Europea quien ha estado apoyando al país en todo lo concerniente a la Política Nacional de Calidad, que ante una solicitud ofreció su apoyo y acompañamiento en todo el proceso de la premiación.

Mendez, resaltó que persiguen contribuir a generar orgullo de los productos y servicios de clase mundial con lo que cuenta el país, procurando una gestión de calidad en las empresas, y así darle mucho más valor al slogan de “Hecho con Calidad, Hecho por nosotros”. Es hora de exaltar los resultados de un trabajo hecho con pasión, entrega, entusiasmo, alegría… y calidad.

“Con las tremendas brechas de productividad que tenemos en nuestras empresas, incrementándose estás, mientras más chiquitas son las entidades, no existe otro camino para acortarlas que no sea por medio de la tecnología, la innovación y la calidad”, puntualizó Méndez.

El director de PNC-SP señaló que hay que superar el reto de no planificar, y que se debe apostar a la competencia en calidad: de productos, de servicios, de gerencia y de ejecución, recomendó que quien no entienda esto así no estará en el mercado en los próximos años, que las cadenas de valor globales y regionales se están reconfigurando por las crisis globales y se debe aprovechar esta oportunidad.

Precisó “este Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado en República Dominicana es un galardón que promueve la gestión integral de la calidad en las empresas dominicanas y tiene como finalidad aumentar la competitividad, desempeño y sostenibilidad de las mismas, propiciar su mejora continua y promover su transformación a empresas de clase mundial”.

En tanto, que Euri Andújar, presidente Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) reconoció el compromiso de los socios y colaboradores, que en su dedicación y esfuerzo ha sido fundamental para llevar a cabo un evento como este que se orienta a respaldar a estas empresas en la búsqueda de la excelencia.

Andújar agradeció al Ministerio de Industria por el apoyo a las mipymes, así como por su acompañamiento, asesoría y trabajo en la promoción, la capacitación y el desarrollo empresarial, haciendo posible que, cientos de empresas se hayan certificado en gestión de la calidad, buenas prácticas de manufacturas, entre tantas otras certificaciones. “No tenemos dudas de que su compromiso con la calidad y la innovación ha sido fundamental para garantizar un futuro cada vez más próspero para nuestra nación y las empresas de todo el país”.

Reiteró felicitaciones a las empresas postulantes y galardonadas en esta nueva versión del premio. Conscientes de que el trabajo, dedicación y esfuerzo motivan y son ejemplos para todos. Esperando que continúen por el camino hacia un futuro cada vez más próspero y sostenible en beneficio de la República Dominicana

La organización de este importante reconocimiento, a lo mejor de lo nuestro, se debe al trabajo que realiza la Secretaría Técnica; que tiene a su cargo la planificación y ejecución del proceso, desde la preparación de la documentación técnica, la conformación del cuerpo de evaluadores, la coordinación de las evaluaciones y selección, así como también la organización de las actividades vinculadas a la celebración del Premio, responsabilidad recae sobre la ANEIH.

Sobre el Premio

El Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado de República Dominicana (PNCRD), es el máximo reconocimiento a la gestión de calidad y excelencia, de las empresas nacionales que se dedican a la producción de bienes y servicios. Este organismo está regido por un consejo, que, en su condición de órgano principal, se ocupa de seleccionar los miembros del jurado y de establecer las directrices políticas, técnicas y administrativas del premio.

Este consejo está integrado por la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), la Asociación Dominicana de Exportadores, la de Zonas Francas (Adozona), La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), la Asociación de Industrias y Empresas de Haina (AIEHaina) y la Región Sur y la de Industrias de la Región Norte (AIREN).

Asimismo, el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA), el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), la Federación de Asociaciones Industriales (FAI); el Instituto de Formación Técnico Profesional, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, entre otras importantes entidades públicas y privadas.

La realización de esta premiación fue posible gracias a la colaboración de la Unión Europea, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Cooperativa Vega Real, Grupo de Comunicaciones Corripio, Read & compañía S. A., Referencia Laboratorio Clínico, Banco Popular, Banco BHD, Banco de Reservas y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).