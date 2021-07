¿Por qué Joaquín Balaguer mandó a matar a Johnny Ventura en el 1978?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El legendario artista dominicano, Johnny Ventura, fallecido este miércoles de un infarto, reveló en el 2019, en una entrevista concedida a la periodista Colombia Alcántara, que fue mandado a matar en el 1978 por el entonces presidente de la República, Joaquín Balaguer.

Entre las razones que esgrimió en ese entonces que pudieron haber sido el detonante para que el primer mandatario ordenara su desaparición de la faz de la tierra citó, que era un fiel defensor de los derechos humanos y que estaba en todas las protestas sociales que realzaban en el país.

En la referida entrevista, Ventura, quien falleció mientras se encontraba en Santiago de los Caballeros, narró que se enteró de la decisión oficial gracias a un amigo, quien precisamente tenía la encomienda de ejecutar la acción.

“Yo llegué una noche a un lugar donde íbamos a comer sándwich, en la Barahona con Oviedo, y apareció un señor que yo conocí desde los tiempos en que yo cantaba en el Taíno y lo conocía como sargento de la Policía, de la secreta. Siempre nos saludábamos, pero esa vez él me llama aparte, del lado de la Oviedo, que era un poquito más oscura, y en ese momento él se pone a llorar, y entonces yo le digo fulano, yo soy tu amigo yo te puedo ayudar, y me pongo a tratar de darle ayuda porque lo veo desesperado y me dice, tengo orden de asesinarte y no te quiero encontrar, yo le dije gracias, dejé el sándwich y prendí el carro y me fui”, contó Ventura.

Prosiguió narrando que tras enterarse de la noticia se dirigió a la casa del doctor José Peña Gómez, que para la época vivía en la calle Espaillat, a quien le contó lo que le estaba pasando.

“Él me dice bueno, estas gentes son capaces de cualquier cosa, yo te recomiendo que cojas el primer avión en que te puedas ir. Y justamente a las 7 y 05 de la mañana yo estaba despegando en el Causedo hacia Puerto Rico”, expresó el autor de temas como El Tabaco, Carbonero y El Batey.

Ventura, quien fue alcalde del Distrito Nacional y diputado de la República, reveló que, antes de irse a Puerto Rico, envió a su esposa y los hijos a un lugar donde pudieron resguardarse.

Manifestó que ya en la Isla del Encanto, como tenía un gran mercado allí, de inmediato empezó a vender fiestas por lo que no le fue difícil adaptarse.

Tras ser cuestionado por Alcántara sobre las posibles causas de esta petición, Ventura recordó que participaba “en todas las actividades de reclamación de los derechos humanos, en el sentido de la excarcelación de los presos políticos, de las no deportaciones a los disidentes, todas esas cosas que marcaron a muchos y que provocaron la muerte a muchos jóvenes importantes por no coincidir con las ideas de quienes gobernaban”.

Dijo que además de esa oposición que mostraba, también era miembro del Partido Revolucionario Dominicano, principal opositor del gobierno de Balaguer.

“Yo estaba en todas las actividades y era la principal figura artística del país y los otros hacían cosas que se notaban, pero cuando la hacia Jhonny Ventura parece que era excepcional el asunto”, expresó al Caballo Mayor en ese entonces.

Recordó que estuvo preso en seis ocasiones en el Palacio de la Policía “acusado de nada y con una ficha de comunista sin haber sido miembro de ningún partido”.

Dijo que para él eso era parte de la época ya que era la realidad de esos días.

Sobre muerte de Ventura

Ventura falleció a los 81 años en la clínica Unión Médica de Santiago, donde fue llevado tras sentir dolores torácicos mientras se econtraba almorzando en un restaurante de esa ciudad.

Los médicos del centro aseguraron que Ventura fue declarado muerto doce minutos después de las tres de la tarde y que las causas del deceso fueron muerte súbita, probable infarto al miocardio, cardiopatía hipertensiva y cardiopatía isquémica.

El laureado artista se mantuvo en los escenarios por 65 años y grabó 106 álbumes.

