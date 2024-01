¿Por qué ganará Ulises con 60%?

En la multitudinaria marcha-caravana que encabezó el pasado domingo en Santiago, el presidente Luis Abinader declaró a los periodistas que en ese momento el candidato del PRM a alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, le llevaba a su oponente del PLD más de 20% en la intención de votos.

El candidato del PLD fue el primero que empezó la campaña por la alcaldía, como parte de su esfuerzo por ganar la nominación por su partido, proceso interno definido por Jeffrey Infante, también precandidato peledeísta, como una imposición antidemocrática, por lo que renunció del peledeísmo y pasó a la FUPU.

Ulises esperó a que se produjera su elección interna en un proceso casi unánime de la dirigencia y militancia perremeísta de Santiago, y luego a que la dirección nacional formalizara su candidatura.

Desde entonces su candidatura ha registrado un sostenido crecimiento, conforme indican varias encuestas de preferencia electoral.

La primera encuesta fue difundida a principios de noviembre 2023 por el grupo de Comunicaciones ACD Media. Ulises Rodríguez registró 41.8% sobre el peledeista, marcado por un 30%, para una ventaja de casi 12 puntos porcentuales de Ulises sobre él.

Un mes después la firma Polis Research, encargada en diciembre 2023 por un grupo empresarial y citada por el ex dirigente peledeísta Pedro Domínguez Brito, estableció la siguiente intención de voto: 32.25 para el del PLD; 53.33 % a Ulises Rodríguez, mientras que un 0.75 % dijo que prefería votar por “otro”, y 13.67 dijo no saber o no conocer.

Entonces la ventaja era ya de 21.08 puntos porcentuales, coincidente con los números informados por el presidente Abinader.

Otra encuesta aplicada de nuevo por Polis Research el 15 y 16 de este mes de enero sitúa a Rodríguez en 55.1, y a Fadul en 33.5%.

Como puede observarse, Ulises proyecta un curso ascendente que con el empujón final de un candidato oficialista debe ganar la elección municipal del 18 de febrero con alrededor de 60%.

Trayectoria, aliado del gobierno

Ulises tiene una limpia trayectoria como servidor a tiempo completo de Santiago, a la que ha representado en tres ocasiones como diputado.

Como director general de Proindustria fue reconocido “por sus aportes a la Industria” por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago.

Esa labor de Ulises en Proindustria fue definida como “eficiente y honesta” por el presidente Luis Abinader, quien precisó que Rodríguez de alcalde será un importante aliado para la construcción de miles de obras de todo tipo que el gobierno ya emprendió seguirá construyendo en Santiago.

Ulises se ha reunido con los sectores organizados de la ciudad a los que ha escuchado sus inquietudes e ideas. Propone una amplia sombrilla de concertación de políticas que resuelvan el congestionamiento del tránsito, la falta de planificación urbana, el drenaje pluvial, saneamiento de los mercados y los cementerios y protección al medio ambiente.

Además de hacer eficiente la recogida de basura y el embellecimiento en toda la ciudad, y no sólo en la parte céntrica, lo que critica a la gestión peledeísta, su plan de gobierno municipal abarca convertir a Santiago en una ciudad inteligente, segura y amigable, y en mancomunión de esfuerzos con el gobierno central y su Plan de Desarrollo Santiago 2025, impulsará toda una transformación que convierta la Ciudad Corazón en una urbe de gran atractivo para el turismo y las inversiones.

Un proyecto específico que impulsará conjuntamente con el gobierno del presidente Abinader es el Merca Santiago, para facilitar el abasto y la reducción de precios de los alimentos.

Amplio apoyo

Ulises ha sido aclamado como su candidato por grupos de transportistas, gremios profesionales, religiosos deportistas y otros, además de que su rosto figurará en 22 casillas de partidos aliados en la boleta municipal de Santiago.

La vertiginosa y sostenida línea de crecimiento de la candidatura de Ulises, como informan las encuestas y proclaman los santiagueros en la calle, impulsan a Ulises a ganar la alcaldía con alrededor de un 60%.

Anótenlo.

P.S. Pero pese a la ventajosa perspectiva en que se encuentra, Ulises tiene bajada por línea a sus equipos de trabajo que deben escarbar los votos donde quiera que estén, y asegurarse de que no se quede un perremeísta, aliado o simpatizante sin votar, para reducir al mínimo el pataleo de perdedores que ya empezaron los PLD-FUPU, y darle la mayor gobernabilidad posible a su plan de gobierno municipal.

