Políticos responden a Ezequiel Molina; creen recurre al extremismo religioso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Yo creo que el pastor Ezequiel Molina Sánchez utiliza el extremismo religioso para estar condicionando a la sociedad, la cual ha entrado en un círculo distinto de expresiones políticas y sociales y nadie tiene el derecho de estar poniendo entre corchete”, dijo el secretario general de la Unión Demócrata Cristiana al reaccionar ante el llamado del presidente de Batalla de la Fe, quien pide al pueblo no votar por candidatos que promueven el aborto.

Leonardo Suero cuestionó a Ezequiel Molina preguntándole con qué recursos millonarios convoca al Estadio Olímpico, a quién le rinde cuentas del costo de alquiler de sillas, bocinas, logística de los feligreses que asistieron este miércoles 1ro de enero al Estadio Olímpico.

En su mensaje central, Molina Sánchez llamó a la comunidad evangélica a votar contra los candidatos que promueven el aborto y que apoyan la agenda LGTB (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgéneros).

“En especial los habitantes del Distrito Nacional, tengan cuidado de votar por legisladores que se oponen a la lectura y enseñanza de la Biblia en las escuelas y que promueven leyes abortistas”, expresó Molina.

El dirigente de la UDC reiteró que “lo que hay que preguntarle a Ezequiel Molina, que hace tantos cuestionamientos, cuál es el método de elección al que él se somete para poder viabilizar la presidencia de la Batalla de la Fe. Ezequiel ha estado todo el tiempo ahí, cuál es el mecanismo democrático que usa, como se vota, porque ahora resulta que está preparando al hijo para que le suceda”.

“Ellos que predican, deben dar el ejemplo, para realizar una actividad en el Olímpico, hay que alquilar sillas, combustible, tarima, esos son gastos millonarios que debe dar explicación a la nación, qué hace la Batalla de la Fe, dónde publica sus gastos, en qué portal y qué mecanismos democráticos usa”, dijo.

La actual vicealcaldesa del Distrito Nacional, Digna Reynoso dijo no explicarse por qué el pastor Ezequiel Molina hizo ese pronunciamiento: “nadie literalmente se han opuesto a semejante acción”.

Mientras que la candidata del PRM, al Ayuntamiento del Distrito Nacional, Carolina Mejía afirmó que es provida y que “es la ciudadanía quien tiene que decidir, tomar conciencia a quién debe escoger, votar como candidato a cualquier cargo de elección”.

El doctor Ramón Emilo Concepción expresó que “todo el político que apoye el aborto y la agenda LGTB es contrario a la vida; el que patrocina el aborto es partidario de una política que ataca la vida, por eso el país debe rechazar todo político que sea partidario de esa agenda de despoblación y genocida”.

El regidor Dionisio Restituyo considera que la sociedad dominica debe avanzar hacia un “estadio mayor de desarrollo y crecimiento intelectual y espiritual, el problema del aborto es un problema de la ciencias médicas”.

Explica que cientos de niños mueren al nacer, “y la muerte materno infantil, es alta en nuestro país, sería bueno preguntarse a que debemos apelar, crear las condiciones para evitar esos males”.

En cuanto a la libertad de los ciudadanos sobre su preferencia sexual opinó que “no es una limitación a sus derechos civiles y políticos, y de ascenso a posiciones públicas, presionar en ese sentido es una irracionalidad, lo que la sociedad debe es avanzar a superar esta moda sexual, aportando al fortalecimiento de las familias”.

Agrega el dirigente del Frente Amplio que “es lo mismo que la lectura de la Biblia, contribuirá ésta a mejorar la calidad de la educación, esa es la pregunta. La educación laica ha demostrado que es superior a la estigmatizada. Hay que ver en los países que nos superan en educación y se parecen a nosotros, si la lectura de la Biblia les ha ayudado a superar esos niveles”.

Marcos Cross: “La iglesia tiene su posición y debemos respetarla, pero al final quien decide por quién votar es el pueblo”.

“En cuanto a la incidencia de los religiosos es muy alta en la población votante de la RD, pero que mientras exista el clientelismo en el país la gente vota por los dirigentes más cercanos, quienes en alguna medida y forma le dan solución a algunos de sus necesidades”, expresó Cross.

Sergia Galván dijo: “Es lamentable que su llamado de año nuevo en vez de ser un mensaje de paz, de armonía, de esperanza, sea de incitación al odio, de negación de derechos, de exclusión de las personas por su orientación sexual y en contra de la vida y la salud de las mujeres”.

“Un sector de las iglesias evangélicas se ha convertido en una franquicia electoral, en busca del poder político sobre la base de ideas ultraconservadoras, fundamentalistas, machistas, racista y antiderechos”, dijo Galván.

“Su llamado responde a ese interés. Lo mismo se hizo en Costa Rica, en Brasil y en Estados Unidos. Este tipo de mensaje llamando a votar abiertamente en contra de determinados candidatos o candidatas violenta la normativa electoral por lo que la Junta Central Electoral deberá tomar medidas. Ese tipo de mensaje y doctrina tan excluyente, misógino y autoritario incentiva la tragedia que hoy está viviendo el país de 4 feminicidio en un solo día”, expresó.

Insiste Galván que “este país lo que requiere es de políticas y medidas para enfrentar las desigualdades que viven las mujeres y para asegurar derechos a todas las personas en consonancia con los mandatos de igualdad y respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución”.

La diputada Geanette Bournigal llamó al diálogo, a la conversación al estilo papa Francisco, que amerita se converse, de ninguna parte debe haber drasticidad, en el caso de la mujer, debe ella decidir , en caso incesto junto a la familia. “Eso debe ser analizado, si es violación, también debe intervenir la familia. No apoyamos el aborto alegre, apelo al dialogo de las partes. No creo que Eszequiel vaya a desdeñar el dialogo, la vida no es así”, reiteró Bournigal.

