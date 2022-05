Poder Judicial realiza conferencia sobre violencia de género y reforma de conducta  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La subcomisión de Género del Distrito Nacional en coordinación con el Tribunal de Ejecución de la Pena organizó la conferencia “Violencia de Género y Reforma de Conducta”, dictada por el reverendo Rey Díaz.

Según destaca un comunicado de este viernes, en el coloquio participaron 190 personas procesadas que se encuentran bajo supervisión del juez de la Ejecución de la Pena de ese distrito judicial.

En esta actividad se identificaron las causas del tema de violencia y se dotó a los participantes de herramientas prácticas para romper con estos patrones, promoviendo un cambio de conducta que impacte positivamente su entorno y les permita reinsertarse de forma efectiva en la sociedad.

La mesa principal estuvo integrada por la magistrada Ingrid Fernández, coordinadora de esta subcomisión, las magistradas Bionni Zayas y Octavia Carolina Fernández Curi, integrantes del Consejo del Poder Judicial, la magistrada Claribel Nivar Arias integrante de la subcomisión.

El reverendo Díaz, ordenado en la Iglesia Metodista Unida en los Estados Unidos de Norteamérica, aseguró que la violencia de género es un mal que debe ser erradicado de República Dominicana y que sólo se logrará reeducando a la familia y la sociedad.

De igual forma, afirmó que cuando una mujer o un hombre proceden de una familia en la que la violencia es parte de la vida cotidiana, esa persona tiene la fragilidad de cometer actos de violencia o sufrir violencia de género, además, provocar o producir violencia de género en otros.

“La violencia es un mal que tenemos que erradicar en la República Dominicana, no importa de donde venga, nosotros tenemos que reeducar a nuestra gente, a las familias, a los esposos y las esposas y los niños; no es necesario pegarles a los niños, lo que necesita usted es saber cómo moderar la conducta o dirigir la conducta de un niño, pero no tiene que abusar, especialmente si es un niño frágil, que necesita de su comprensión y de su amor”, manifestó.

Por su lado, la magistrada Ingrid Fernández, coordinadora de la subcomisión de Género del Distrito Nacional, quien tuvo las palabras finales de la conferencia, explicó que la violencia de género hay que enfrentarla desde la niñez, para lo cual se necesita el rol destacado del estado con la creación de políticas públicas necesarias para erradicar ese flagelo.

“En mi opinión personal la violencia de género hay que enfrentarla desde la niñez y con la participación activa de los padres, pero el rol principal a nivel social debe liderarlo el Estado y sus instituciones a través de políticas públicas que generen un estado de bienestar en la sociedad, sin el cual la vida se torna infeliz e insoportable para el ciudadano, activemos pues las alarmas a la sociedad y propiciemos un papel activo quienes estamos llamados a dar respuestas oportunas y de tutela hacia un fenómeno que demanda atención urgente”, consideró la magistrada Fernández.

A esta actividad se dieron cita además, Rodolfo Valentín, director de la Defensa Pública; Andrea Sánchez, coordinadora del Departamento de Asistencia Legal gratuita para grupos vulnerables; las juezas que integran esta subcomisión magistradas Jissel Naranjo Tejada, Altagracia Ramírez, Adalgisa Castillo y Esmirna Gisselle Méndez Álvarez y como invitadas especiales las magistradas Natividad de los Santos, Arlin Ventura, Clara Almonte, Clara Castillo, Nicole Mejía, Emely Bruno e Isabel Reyes.

Relacionado