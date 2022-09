Periodista Aracelis Carvajal explica razones de su alejamiento de programa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. -La reputada periodista dominicana Aracelis Carvajal aclaró hoy sobre las verdaderas razones de su ausencia por varios días de los eventos que se realizan en esta urbe y del programa América al Día, que conduce de forma magistral por TV Quisqueya.

Aracelis Carvajal, quien es licenciada en Comunicación Social y cuenta con una larga carrera periodística que inició en la República Dominicana y se ha extendido a este país y Latinoamérica, dijo que su ausencia en su programa y en las actividades habituales, se debe a que en la actualidad recibe tratamiento médico en el Hospital Lincoln, debido a una dislocación que sufriera en la columna vertebral que afectó su pierna izquierda y ha impedido su movilidad.

“Esto ciertamente fue lo que originó que la gente me echara de menos y que creyera que me había alejado de la televisión. Pero en realidad ha sido por problemas de salud y no por inconvenientes con la dirección del canal, ya que me llevo demasiado bien con ellos”, sostuvo

Carvajal nos suministró la información sobre su estado de salud, a través de una entrevista telefónica, en la que manifestó que se recupera de forma rápida, por lo que espera reintegrarse la próxima semana al programa América al Día y a los eventos que se realizan en esta ciudad, a fin de proporcionarles a sus seguidores informaciones del acontecer nacional e internacional y asimismo sus respectivos análisis y orientaciones.

La reconocida comunicadora no participa en sus acostumbradas actividades desde el día en que estuviera en la presentación de la transmisión en vivo por TV Quisqueya del Desfile Dominicano en Paterson, en el estado de New Jersey.

Agradeció a la dirección de TV Quisqueya, a sus seguidores y a los comunicadores que se han mantenido atento a su proceso de recuperación.

