Periodista advierte hombres dominicanos están perdiendo su masculinidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista Yajaira Antonio advirtió que el hombre dominicano está perdiendo su identidad masculina y una de las causas podría ser la falta de apoyo y orientación, debido a que siempre se ha centrado en las mujeres.

Afirmó que la falta de apoyo psicológico y emocional desde una edad temprana ha llevado a que muchas frustraciones y conflictos internos se manifiesten en la adultez, dejando a los hombres en un estado de confusión y vulnerabilidad.

Argumentó que los hombres dominicanos están siendo bombardeados por diversas influencias que, amparadas en este estado de vulnerabilidad, los alejan de su identidad masculina.

“Los hombres están siendo bombardeados de muchas maneras, lo que los está llevando a perder su identidad masculina, y en este caso no me refiero al macho soberbio, sino su identidad como hombre que representa a una mujer”, comentó.

Al ser entrevistada por la comunicadora Krismeli Birto Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Antonio sostuvo que como resultado de estas influencias, algunos hombres se sienten atraídos por caminos que los llevan a desarrollar una parte femenina en sus vidas y, en ocasiones a elegir parejas del mismo sexo.

“Con este bombardeo de la explotación sexual, muchos está yéndose por otras vías que al final los están llevando del otro lado de la silla, es decir, llevándolo a desarrollar parte femenina y, por tanto, están eligiendo parejas de su mismo sexo, porque les están vendiendo ideas equivocadas respecto al morbo”, comentó.

En ese contexto, la periodista destacó la importancia de brindar un apoyo integral tanto a hombres como a mujeres en la búsqueda de su identidad y bienestar emocional.

“Al hombre no se le está prestando atención, siempre las mujeres gestionamos las situaciones que pasan y buscamos mucha ayuda, pero al hombre dominicano no tienen muchos tipos de ayudas, por eso es que no pueden gestionar muchos tipos de situaciones y podríamos decir que se nos están escapando gran parte de ellos hacia un lado equivocado”, indicó.

Al respecto, detalló que en el país “hay un Ministerio de la Mujer que trata de dar ayuda a las mujeres violentadas, pero en cuanto al hombre no hay profesionales que se dirigen a ellos para ayudarlos a gestionar las frustraciones que ellos vienen arrastrando desde pequeños y toda esa situación en su vida adulta también la siguen manifestando, porque al no tener esa ayuda, no pueden trabajarse a sí mismos y tampoco tener relaciones sanas y aprender a disgregar los mensajes que se les están enviando”.