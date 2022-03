Pepe Abreu atribuye crisis del CNSS a conflicto político

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, atribuyó “la crisis generada en el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) a un conflicto entre el ministro de Trabajo, quien preside dicho organismo y el gerente, Víctor Aracena, quien se niega a asumir la subordinación que la Ley le ordena frente al primero”.

“Nunca ningún gerente, en lo que tiene el sistema operando, nunca ha cuestionado la presidencia del ministro de Trabajo y ahora ocurre que este gerente sí la ha estado cuestionando y confrontando”, dijo Abreu al asegurar que esto se debe a recelo político.

Sin embargo, Mónico Sosa, miembro del CNSS en representación de los discapacitados y empleados indigentes, desmintió las declaraciones de Abreu al asegurar que el sector empleador es quien controla las decisiones que se toman en el referido Consejo.

Abreu, durante una entrevista telefónica en el programa radial “El rumbo de la mañana”, por Rumba 98.5 FM, manifestó que, el origen de la crisis, que ha impedido por cinco meses la reunión de dicho Consejo, es la negativa de Aracena a subordinarse frente el ministro Luis Miguel de Camps, quien según la Ley debe presidirlo.

En ese sentido, el presidente del CNUS solicitó al presidente de la República remover del cargo como gerente a Aracena.

“Yo que no quiero pintarme de imparcial, porque no lo soy ni me gusta pintarme de ese tipo de poses, favorezco que el señor Decena realmente sea relevado de esa función”, enfatizó.

Por su parte, Sosa, quien llamó al mismo programa tras escuchar las declaraciones de Abreu, aseguró tener actas donde prueba que las decisiones del sector empleador coinciden con las del sector de los trabajadores y del sector gubernamental, por lo que denunció dichas irregularidades.

“No es verdad lo que dice mi amigo Pepe Abreu, eso no fue conflicto político, no es verdad eso. La verdad es que Luis Miguel de Camps y el sector empleador están muy afines y lo he dicho públicamente, el sector empleador es quien controla todo, allá solo se aprueba lo que plantea el sector empleador y secundado ahora por el sector de los trabajadores que Pepe Abreu representa”, dijo.

Dijo que el conflicto real entre Aracena y De Camps radica en que, de acuerdo al ministro, quien favorece a los empresarios, Aracena aprobó un organigrama que no se corresponde con las decisiones, originando problemas de interpretación de la ley.

