Pepca: Testigos de Ángel Rondón no han aportado nada al proceso; juicio seguirá el jueves

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó este lunes que el Ministerio Público sigue firme en sus propósitos de lograr condenas contra cada uno de los imputados del caso Odebrecht.

La fiscal Ortiz reiteró que los testigos del imputado Ángel Rondón Rijo no han aportado nada al proceso, por lo que no ha sido afectada en nada la teoría del Ministerio Público.

En la presente etapa del juicio de fondo, el imputado Rondón Rijo presenta las pruebas a descargo en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conoce el expediente contra los procesados por los US$92 millones que distribuyó Odebrecht en el país para lograr la adjudicación de obras gubernamentales.

“Confirmado otra vez”, expresó la representante del Ministerio Público: “Teníamos cinco testigos para escucharlos en la tarde de hoy (lunes), de los cuales solo comparecieron dos y en menos de 20 minutos ha terminado el juicio. ¿Qué significa esto? Que los testigos no han dicho ni han aportado nada”.

Resaltó que ante las preguntas de los fiscales de la Pepca, los testigos respondieron que no saben nada ni tienen nada que aportar a este proceso. “Se puede visualizar que es una mala estrategia de la defensa haber traído testigos que no han aportado nada”, dijo Ortiz a periodistas que la entrevistaron a la salida del tribunal.

Aclaró que eso no solo ha sucedido con los testigos de este lunes, sino que han escuchado a más de 25 de ellos en un día. “Y es increíble que estos testigos no tengan nada y que los abogados no tengan nada que preguntar”.

Ortiz expresó que ahora más que nunca, las pruebas de las defensas no han desacreditado la teoría del Ministerio Público ni han demostrado la legitimidad del exorbitante enriquecimiento patrimonial de los imputados, los fiscales están confiados en que lograrán condenas contra cada uno de ellos.

El tribunal integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes, acogió una petición del Ministerio Público y dictó orden de conducencia contra José Hazim Frappier, testigo de Ángel Rondón, quien estaba citado para este lunes y no compareció al juicio.

Al respecto, Ortiz recordó a la prensa lo que establece la ley. “No es solo un pedimento nuestro, sino que lo establece la norma penal; el testigo tiene el deber de asistir una vez es citado; de no asistir, lo que procede es la conducencia y el tribunal ha procedido conforme lo establece la norma”.

El empresario Rondón Rijo es procesado por los sobornos de Odebrecht junto a Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas; el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, los exlegisladores Porfirio Andrés Bautista García y Tommy Galán Grullón, así como Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.

La Pepca les atribuye la violación del Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.

El tribunal suspendió el juicio hasta el próximo jueves a las 9:00 de la mañana para seguir conociendo las pruebas a descargo del imputado.

