Pengbian Sang & Retro Jazz enamoran al público durante concierto “Con la Música por Dentro”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El concierto ¨Con la Música Por Dentro¨ de Pengbian Sang & Retro Jazz superó las expectativa de asistencia, en el envento que fue celebrado en la Sala Manuel Rueda del palacio de Bellas Artes las noches del Viernes 27 y Sábado 28 de septiembre.

Pengbian Sang & Retro Jazz sorprendió al público que los sigue desde el año 2011 permitiendo una cercanía entre la agrupación musical y los asistentes, aún más profunda que las logradas en conciertos anteriores.

La calidez con la que el público recibió cada interpretación compartida por el grupo, tuvo como resultado una montaña rusa de emociones al íntimamente conectar con cada uno de los 18 temas presentados, que forman parte de sus conocidas producciones Jazzeando y el Cancionero Dominicano.

Uno de los puntos más altos de los conciertos lo constituyó el estreno mundial de la primera canción inédita del grupo “Anacaona”, escrita por el percusionista de la agrupación, Edgar Molina, la cual contagió a un público que entusiasmado disfrutó de sus melodías y bailó al ritmo de la fusión de merengue, jazz y funk de la novedosa canción.

La producción entregó un trabajo de primera, con un fluido show de luces, circuito cerrado y visual, que permitió a los presentes apreciar perfectamente los detalles de cada instrumentista en los momentos precisos.

La interacción entre los músicos, así como la técnica, interpretación y presencia de las ejecuciones de cada miembro de la banda, hicieron de éste un concierto que el público recordará por mucho tiempo.

Pengbian Sang en la dirección musical y bajo, acompañado de la excelente vocalista Nairoby Duarte, Federico Méndez en guitarra, Jesús “Gury” Abreu en saxo, Álvaro Dinzey en piano y voz, Edgar Molina en percusión y Guy Frómeta en batería, tuvieron como invitados especiales a Zvezdana Radojkovic, Militza Iankova, Luis Augusto Martínez y Milena, Zivkovich, todos primeros atriles de la Orquesta Sinfónica Nacional, quienes aportaron sus cuerdas a los exquisitos arreglos de Sang en los temas: En la Oscuridad, Mesita de Noche y Siña Juanica, provocando estruendosos aplausos y ovaciones, en especial a la canción Siña Juanica, tema que generó fuertes emociones y hasta lágrimas en algunos de los presentes.

El concierto abrió con el performance: “Historias Sonoras”, a cargo de Edgar Molina, quien deleitó al público con una original combinación de un interesante monólogo con toques de percusión dominicana.

Un testimonio importante sobre el concierto es el del destacado compositor, arreglista, productor y educador norteamericano Corey Allen (Director de la Escuela de Música Contemporánea de la UNPHU), quien luego del concierto le comentó a Sang: ¨Quiero felicitarte por el concierto de Retro Jazz anoche.

“El ritmo del concierto pasando de una canción a la siguiente, la atención a los detalles específicamente introducciones, interludios y finales y el nivel general de musicalidad y profesionalismo de todos en el escenario lo convirtió en el mejor concierto que he asistido desde que llegué a este país. Es muy notable que Retro Jazz no es la misma banda que escuché en el anfiteatro Nuryn Sanlley hace unos años. Ha alcanzado otro nivel de confianza, sin complejos, de clase mundial. Si bien Anacaona fue un “destacado”, no tengo favoritos. Todo fue de primera clase. ¡Debes sentirte muy orgulloso!”, apuntó.

