Peña y Pérez destacan presencia de grandes jugadores con las Águilas

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Los veteranos jugadores de las Águilas Cibaeñas, Francisco Peña y Juan Carlos Pérez, se mostraron optimistas en que se podrá jugar con público, aunque sea en la postemporada, durante una comparecencia virtual simultánea ante la prensa.

Los dos influyentes jugadores también analizaron como positivo la inyección de buenos lanzadores que han logrado la gerencia de operaciones para este año, y el anunció de jugadores emblemáticos que se sumarán al equipo.

Significaron que lo que más extrañan los jugadores esta temporada será la presencia de la ardiente fanaticada aguilucha en las graderías del estadio Cibao.

“Les exhorto a que sean pacientes con todo esto, porque esperamos tener en medio de la campaña la buena noticia de que poco a poco puedan regresar a los estadios”, aseguró.

Señaló que los fanáticos son los que le elevan la adrenalina, “nos inspiran a salir al terreno de juego a dar el cien por ciento”.

Tanto Peña como Pérez hicieron una exhortación a los aficionados del béisbol y especialmente de las Águilas, para que se cuiden y esperar confiado en que aparecerá algún remedio que permitirá jugar por lo menos los playoffs con aficionados.

Ambos se mostraron conforme, de otro lado, con los movimientos que ha hecho la gerencia del equipo, indicando que Ángel Ovalles ha inyectado los lanzadores que se necesitaban.

Francisco Peña trabaja con el pitcheo

“El pitcheo se ve bien, pero estamos trabajando para mejorar el control, ya que las bases por bolas nos perjudicaron mucho la temporada pasada”, expresó Peña.

Peña elogió las contrataciones de lanzadores que se han anunciado hasta el momento y el trabajo que viene haciendo con los jóvenes el coach de pitcheo Manny García.

Finalmente, Francisco Peña volvió a tomar un turno para expresar que esperan con alegría a Carlos Martínez, El Tsunami, quien ha anunciado que lanzará para el conjunto de las Águilas Cibaeñas.

En el verano Francisco Peña estuvo jugando en los campamentos alternos de los equipos de Grandes Ligas, por lo que tomar la forma no le llevará mucho tiempo.

Juan Carlos Pérez y su visión de la temporada 2020

Juan Carlos Pérez tiene una situación diferente a Francisco Peña, ya que no actuó en ninguna liga, por lo que se dedicó a mantenerse en forma trabajando su físico y pasar más tiempo con la familia.

“Fue muy difícil no jugar en ningún lado, pero me mantuve ejercitándome, haciendo swing para no perder la costumbre y haciendo ajustes que son necesarios para mí”, sostuvo JC. Pérez

El capitán de las Águilas Cibaeñas fue uno de los primeros en unirse a los entrenamientos del club, confía en que la integración de varios jugadores veteranos que habían estado ausente en años anteriores ayudará grandemente al equipo aguilucho camino a la conquista de su corona número 22 en el béisbol dominicano.

Pérez, significó que este año por ser una temporada atípica por la pandemia varios jugadores con experiencia de Grandes Ligas han manifestado su interés en jugar en la pelota invernal, “cosa que sería de gran ayuda para el equipo y para muchos jóvenes de futuro”.

Para el capitán de la escuadra Cibaeñas, ayudar al equipo a ganar desde temprano en el terreno de juego y contribuir a mantener la armonía como líder en el clubhouse son sus principales metas para este año.

“La mentalidad nuestra es que esperamos lo mejor de cada uno, después de un año sin jugar en el verano, no ha sido fácil, ha sido muy difícil por la pandemia”, apuntó.