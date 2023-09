Pelegrín llama a conformar “Juntas Patrióticas” en todo el país para defender soberanía nacional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo Semán, hizo nueva vez un llamado a la unidad nacional y a la conformación de “Juntas Patrióticas Dominicanas” en todo el país para defender, tanto la soberanía como el territorio y la identidad nacional.

En ese orden, advirtió a los actores políticos que la actual coyuntura que vive la República Dominicana, con relación al tema haitiano, no es para estar demostrando de qué son capaces con tal de sacar ventaja electoral e irse en contra de las posiciones establecidas por el actual jefe de Estado.

“El llamado es a la unidad nacional más allá de los partidos, a la formación de un movimiento nacional, patriótico, domincanísta, bueno, ya veníamos trabajando en eso bajo el liderazgo del Instituto Duartiano, ahora se justifica más que nunca”, expresó.

Castillo Semán emitió sus comentarios al ser entrevistado en el programa “Síntesis con Michael Hazim”, el cual se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

El abogado sostuvo que el presidente Luis Abinader no ha venido mostrando una posición personal al recalcar que no hay solución dominicana al problema haitiano, sino que se está haciendo eco de un clamor nacional.

También consideró que los partidos políticos nunca debieron abandonar la discusión del tema haitiano aquella vez que él mismo hizo el llamado al diálogo, sobre todo porque los enemigos del país lo que quieren es que no haya una unidad nacional.

“Cuando se estaba discutiendo inicialmente este tema hice un planteamiento, miren no hay que ir al Palacio Nacional, vamos al Instituto Duartiano o le pedimos a la Asociación de Universidades, para tener una política de Estado, pero no quisieron y es un error, ahora estamos viendo posiciones confusas donde no debería haber ninguna fisura”, cuestionó.

Además, afirmó que el despliegue de fuerzas que ha ordenado el Gobierno dominicano es necesario para disuadir a los enemigos del país, y en ese sentido criticó que el expresidente de la República, Leonel Fernández, haya fijado posiciones contrarias a las del jefe de Estado.

“El presidente Fernández sabe perfectamente que la exhibición de fuerza es un elemento de disuasión, precisamente para no tener que usar la fuerza porque si usted no demuestra una soledad de respaldar su política exterior con políticas firmes, coherentes, y unidad nacional desde fuera qué pensarán, que hay división”, expresó.