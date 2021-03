Pelegrín Castillo: En Haití hay un escenario de Guerra Civil y el plan es que RD abra sus fronteras 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMNGO.- El exdiputado Pelegrín Castillo, alertó que en Haití se está montando un escenario de Guerra Civil y tiene como parte del plan final que la República Dominicana abra sus fronteras.

Haití es una zona de conflicto civil que representa un peligro inminente por lo que no debemos involucrarnos en ninguna situación interna de ese país, aun sea impulsado por la comunidad internacional, indicó Pelegrín Castillo al ser entrevistado por la periodista Johanna Parra en el programa Detalle Semanal.

En la actualidad el montaje que hay es de confrontación en los sectores dubalieristas y otros bandos oficialistas, dijo.

Castillo reveló que este plan es llamado ruptura neocolonial, para dar paso a una soberanía popular, con un Haití alineado con el grupo del Alba.

Actualmente Haití vive una crisis político ideológico que busca una transición co-ruptura apoyada por todas las fuerzas de izquierda de la región,

El cicepresidente Fuerza Nacional Progresista (FNP), apoyo la medida del muro o verja fronteriza anunciada el pasado 27 de febrero por el presidente Luis Abinader y lo calificó como un anuncio histórico que responde a una necesidad de Estado y es una medida que trasciende por lo cual debe contar con el respaldo de todos los dominicanos,

Pelegrín Castillo destacó, que la frontera dominico-haitiana es la principal estructura de corrupción trasnacional más lucrativa que hay en la isla.

Por la frontera dominico-haitiana hay tráfico de drogas, armas, trata de blanca y llegan personas de Afganistán África, China entre otros.

Sin embargo, Castillo apuntó qu el verdadero muro es la auto determinación del pueblo Dominicano dispuesto a defender su soberanía.

El también abogado responsabilizó a grupos internacionales del financiamiento del estado de desequilibrio, inestabilidad y desorden, buscando un éxodo masivo de haitianos a la República Dominicana.

Castillo explicó que hay sectores que son los que se lucran de la crisis de los haitianos, porque desestabiliza Haití y nos afecta a nosotros como país e impacta a toda la región.

“Para evitar el conflicto tenemos que tomar decisiones efectivas y de hecho, como las del muro y otras medidas de uso de tecnología en la frontera Dominico-Haitiana”.

Secuestro de dominicanos en Haití

El doctor Pelegrín Castillo atribuyó el secuestro de los hermanos Campusano a presión de bandas oficiales para que sea entregado el exalcalde Ralph Youry Chevry quien entro al país de forma clandestina en compañía de 6 personas más.

El doctor Castillo llamó al gobierno dominicano a que no sea devuelto Haití al exalcalde Ralph Youry Chevry, porque no hay condiciones para garantizarle su vida, pero tampoco debe quedarse en República Dominicana, ya que no es correcto que tengamos a una persona que este atentando contra las autoridades de Haití, por lo que deben buscar un país como tercero imparcial.

“Pero nosotros no nos podemos prestar a que la comunidad internacional nos use como puente, no le conviene a la República Dominicana verse involucrado en esas acciones contra Haití, aunque la comunidad internacional valide cualquier intervención nosotros no debemos involucrarnos en ese caso ”, Explicó el jurista.