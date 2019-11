Paul George podría regresar a las canchas la semana que viene

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION.- Paul George podría estar de vuelta tan pronto como la semana que viene, según una información salida del periodista Sam Amick (The Athletic).

“Sobre una fecha concreta para George, las fuentes de The Athletic hablan de que los Clippers están fijándose en el back-to-back de partidos en Houston (13 de noviembre) y New Orleans (14 de noviembre). Si juega ante los Rockets, no se espera que lo haga en el partido de los Pelicans”, podía compartir Amick.

Así, el retorno de Paul George, que tuvo que ser operado en el hombro durante el verano tras acabar la temporada pasada con reiterados problemas en esa zona de su cuerpo, podría producirse tan pronto como la semana que viene.

Las ausencias de Kawhi Leonard

Por otro lado, Kawhi Leonard se perderá este miércoles su segundo partido de la temporada, el segundo que se produce en mitad de un back-to-back (partidos en días consecutivos) de su equipo y el segundo también que coincide con emisión a nivel nacional en los Estados Unidos.

Los Clippers, como hizo Toronto el pasado curso, están racionando las participaciones de Kawhi en partidos consecutivos para ahorrar esfuerzos y físico de cara al final de temporada, lo que se conoce en la NBA como load management. Sin embargo, en las últimas horas ESPN ha podido compartir que la liga ha recibido informes por parte de los Clippers sobre que Kawhi padece molestias en la rodilla y que por eso están escatimando sus esfuerzos en partidos llegados en fila.

La liga, en palabras de su portavoz Mike Bass, aceptó los informes médicos de los Clippers, no sancionando a la franquicia por hacer descansar a su jugador de manera injustificada en un día de partido televisado a nivel nacional. Recordemos que en la NBA, una parte del límite salarial depende de los ingresos generados, y cuantos más días estén las estrellas en pista, más retorno económico en todos los sentidos. Para todos.

“Kawhi Leonard no es un jugador sano que esté sujeto a las normas de la liga y sus descansos; como tal, está lidiando con una lesión en la rodilla, según un informe de los Clippers”, pudo alegar este miércoles Mike Bass a ESPN. “La NBA está de acuerdo con el hecho de que Kawhi no esté lo suficientemente sano para jugar en partidos de back-to-back“, añadía Bass.

O sea, que Kawhi puede no estar físicamente al cien por cien, pero el asunto pinta a que los Clippers han adornado en cierta manera el informe médico de Kawhi para que sus ausencias estén justificadas.

Jugador y franquicia están trabajando en un plan a largo plazo (el load management) para mantenerle sano y eso incluye perderse los back-to-back y otras limitaciones extra, según pudo saber ESPN. Vamos, que los Clippers salvaguardarán a su gran estrella en partidos disputados en días consecutivos.

Anuncios

Relacionado