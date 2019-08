Partidos en peligro: Muchos no podrán cumplir con Ley 33-18 ni disposición JCE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Numerosos Partidos Políticos no podrán cumplir a cabalidad con todas las exigencias de la Ley 33-18 y la Junta Central Electoral, porque no tienen las estructuras ni locales en todas las provincias del país.

Esto se debe a que ningún partido puede tener 32 locales abiertos, uno en cada provincia, primero porque es carísimo: un sólo local (con secretaria, dos serenos, teléfono, aire acondicionado en un salón multiuso y equipo de sonido) paga no menos de 60 mil de servicios y salarios, pero la mayoría recibe 557 mil anuales (o sea, algo más de 46 mil pesos mensuales.

Además de que los partidos se acostumbraron a llenar padrones con una especie de guía de teléfonos o usando el mismo padrón de la Junta.

Dicha situación, indica que cuando se haga el cruce de padrones después del 17 de agosto, la mayoría se quedará sin afiliados porque en varios partidos figuran las mismas personas.

De acuerdo a un análisis hecho este viernes por el Foro de Presidentes de Partidos Políticos, FOPPPredom, en torno a la necesidad de cumplir con el Reglamento elaborado y las fechas de la Ley de Partidos, especialmente la de presentar el padrón de afiliados a la JCE, muchos partidos “no sabrán cómo justificar su existencia”.

Cuando se haga el cruce de padrones “después del 17 de agosto la mayoría se quedará sin afiliados porque en varios partidos figuran las mismas personas.

Cumplir los plazos de la JCE:

La importancia de ese depósito excede con mucho lo que a primera vista se observa: para ser partido político se debe tener estructuras diligénciales en todos los municipios del país. Los directivos tienen que aparecer en el padrón del partido.

Si no aparecen, entonces el partido no puede celebrar procesos electivos en esa demarcación (no pueden presentar candidatos porque no tienen con quien hacer la convención de dirigentes, ni la de militantes, ni primaria interna, reflexionó el Fopppredom en una reunión de sus miembros.

Tampoco, ningún partido tiene estructura funcional en los 158 municipios.” Quizá sólo la tenga el PLD, posiblemente el PRD, el PRSC y el PRM. Pero de esos, varios tienen que improvisar para nombrar delegados ante las Juntas Electorales (municipales) porque o no tienen dirigentes o no tienen personal de confianza para desempeñar esas funciones”.

Al citar ejemplos la entidad que agrupa más de 18 Partidos señala que si un partido no tiene militantes en una demarcación, y eso ocurre en muchas demarcaciones, entonces no debe poder seguir siendo partido, tiene que convertirse en agrupación (que es provincial) o movimiento (que es municipal), pero no puede seguir siendo partido”.

Aclarando en este caso, que “No se sabe todavía si la JCE lo decidirá de esa manera, pero es un mandato claro de la ley que para ser partido se debe tener estructura dirigencial en los 158 municipios del país”.

