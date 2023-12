PARLACEN rechaza incursión de militares haitianos a territorio dominicano; llama al diálogo 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presidenta del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Silvia García Polanco, destacó lo producido el pasado domingo en la frontera cuando efectivos policiales de Haití cruzaron al lado dominicano a embestir a comerciantes de su nacionalidad, representa una situación que no se puede apoyar y enfatiza la necesidad de un diálogo más abierto entre ambos países.

En ese orden resaltó, que recientemente emitieron una resolución en la que hace un llamado al diálogo de República Dominicana con Haití y así procurar la situación que se está viviendo.

“El diálogo no ha sido realmente lo que debió ser desde el primer momento y ha habido mucho antagonismo de parte y parte, obviamente más de la parte haitiana que la de la República Dominicana”, manifestó.

García Polanco habló al respecto al ser entrevistada por los comunicadores Enrique Mota, Nadia Andújar y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Declaró que no pueden apoyar en ninguna medida lo ocurrido el pasado domingo en la frontera, no porque se trate de República Dominicana, ya que además de esta nación hay otros seis países miembros del Parlamento Centroamericano, sino porque se trata de una violación que no se puede aceptar.

La también secretaria de relaciones internacionales del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), afirmó que República Dominicana ha cargado por muchos años con su vecino país y ha estado en los momentos más difíciles que ha tenido Haití, por lo que entiende que debe haber una mejor relación que a su juicio, no han procurado los haitianos.

“Las resolución que emitimos es precisamente haciendo un llamado a los organismos internacionales y a mirar más esta situación y a entender que República Dominicana no puede sola con lo que está pasando en el vecino país”, enfatizó.

Alianza Rescate RD

En su calidad de miembro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), García Polanco destacó que se encuentran muy optimistas con la alianza que se ha armado con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo.

Resaltó que el presidente de su partido, Miguel Vargas Maldonado, ha sido prácticamente el protagonista de esto, al punto de ser el vocero oficial del bloque de partidos que busca desplazar al oficialismo del poder.

“Estamos muy optimistas con esta alianza porque ha tenido mucho alcance. Tenemos alianzas para la mayoría de las senadurías, las alcaldías, aunque en algunos lugares el PRD va con candidaturas propias”, indicó.