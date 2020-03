Pared Pérez sobre ausencia de su firma en formularios candidatos PLD: “la negligencia no fue mía”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-“Si no aparezco firmando los formularios de aceptación de candidaturas depositados en la Junta Central Electoral la negligencia o inobservancia no fue MÍA”, estas son las declaraciones de el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, cuya firma no figuraba en los documentos de aceptación ante la Junta Central Electoral de las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño, respectivamente.

Pared Pérez agregó en su cuenta de Twitter que “a mí no se me constató y nunca he faltado a mis responsabilidades”.

El referido documento cuenta solamente con la firma de Temístocles Montás, presidente del partido oficialista.

Si no aparezco firmando los formularios de aceptación de candidaturas depositados en la @juntacentral, la negligencia o inobservancia no fue MÍA. A mi no se me constató y nunca he faltado a mis responsabilidades. — Reinaldo Pared Pérez (@reinaldoparedp) March 11, 2020

