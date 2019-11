Pandilleros acusados por asesinato de Junior no aceptan acuerdos con fiscales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK. –Varios pandilleros de Los Trinitarios, acusados por el brutal asesinato del estudiante dominicano Lesandro Guzmán Feliz (Junior), el 20 de junio de 2018 en El Bronx, todavía no deciden si aceptan o no los acuerdos propuestos por los fiscales de ese condado para declararse culpables a cambio de sentencias relativamente benévolas.

Los imputados, no se presentaron ayer martes ante el juez Robert Neary de la Corte Suprema Estatal en El Bronx, donde el magistrado y el Ministerio Público los esperaban para refrendar el acuerdo de culpabilidad.

De no acceder a la propuesta, los pandilleros Ronald Ureña, José Tavarez, Danel Fernández, Gabriel Ramírez Concepción, Danilo Payamps Pacheco y Luis Cabrera Santos, tendrán que ir a un juicio, mientras Diego Suero, sindicado como el líder de la célula “Los Sures” y Frederick Then, cuyos miembros asesinaron a Junior, están actualmente en la fase previa a un juicio al que serán sometidos tras rechazar el trato con la fiscalía.

El juez Neary aplazó el caso hasta el 9 de enero. El magistrado dijo que es en esa fecha cuando discutirán la disposición y fijarán el juicio si es necesario.

En junio, luego de las condenas a cadena perpetua de los primeros cinco enjuiciados, el fiscal adjunto Morgan Dolan dijo que estaba abierto a discutir acuerdos de declaración de culpabilidad con los restantes pandilleros que no han sido enjuiciados.

El cargo a negociar es el de homicidio involuntario en primer grado en lugar de asesinato en segundo grado.

Dolan dijo ayer martes que aún no se han hecho acuerdos.

Los seis pandilleros están acusados de participar en la persecución de Junior antes de que sus compañeros de ganga, lo apuñalaran.

Suero y Then, sospechosos de disparos están siendo juzgados por separado.

Kevin Álvarez también tiene una fecha en la corte para el 9 de enero.

Álvarez llegó a un acuerdo con los fiscales y se declaró culpable de homicidio involuntario para testificar contra sus compañeros de pandilla.

Si el fiscal del distrito determina que fue sincero durante los juicios, será sentenciado solo a tiempo cumplido por un cargo de conspiración.

La selección del jurado para Suero y Then está tentativamente programada para comenzar el viernes de esta semana.

