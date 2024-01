Paliza revela verdadera razón por la que Faride no fue candidata a senadora DN; niega tenga “enojo interno”

De izquierda a derecha, Luis Brito, José Ignacio Paliza y Persio Maldonado Sánchez. (Foto: Félix Lara)

Dice PRM vive un buen momento en SDE y vaticina obtendrás más senadores que en 2020

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Es mucho lo que se ha especulado, sobre las causas que impidieron que Faride Raful repitiera como candidata a senadora del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Con el fin de despejar cualquier interrogante y aclarar bien lo sucedido con la destacada dirigente, fue consultado al respecto la persona idónea para hablar sobre el tema, José Ignacio Paliza, quien es el presidente del partido oficialista.

Al ser entrevistado por Persio Maldonado Sánchez, Luis Brito Jerez y Rafael Zapata en la plataforma El Nuevo Diario Podcast, Paliza reconoció el valor político de Raful, afirmando que de haber sido postulada hubiese vuelto a ganar, pero que ha sido ella misma que ha entendido que las actuales circunstancias políticas eran idóneas para ella sacrificarse un poco por su organización.

“La compañera Faride Raful es un soldado de nuestro partido, consciente de que por encima del interés particular está el interés colectivo. Faride, si se hubiese propuesto como senadora, gana sin mayores contratiempos, su posicionamiento y su labor legislativa ha estado al nivel del Distrito Nacional”, manifestó Paliza.

Sin embargo, añadió que la coyuntura política actual en la que se encuentra la organización que preside los ha llevado a apostar por una coalición de partidos amplia, con diferentes características, conscientes de que Guillermo Moreno y Alianza País “siempre ha tenido un contenido importante en la construcción de un país y una política mejor”.

De igual manera, de acuerdo a Paliza, el PRM vio como favorable a la hora de hacer el pacto, el hecho de que Moreno siempre ha clamado por un Gobierno honesto y que su partido nunca ha tenido un candidato presidencial que no provenga del seno de su propia organización.

“Esta es la primera vez, creo, este es un reconocimiento interesante al presidente Abinader de manera particular y como consecuencia también de la puntuación que siempre ha obtenido en elecciones presidenciales y de la valoración, que en algunos momentos ha sido muy alta a una posición presidencial. Es una adhesión de mucho significado para el PRM y la consolidación de nuestra fuerza como partido”, explicó Paliza.

Según el alto dirigente del PRM, por esos motivos “Faride ha cedido o ha entendido el momento que le ha tocado”.

Niega “enojo interno” de Faride Raful

En otro orden, Paliza también negó que Raful tenga un supuesto enojo interno porque se haya elegido a Moreno y no a ella como la candidata del PRM.

“No, inclusive Faride que es hoy la coordinadora de campaña, estuvimos ayer a importantes horas de la noche juntos en las estructuras operativas del partido, trabajando el montaje de las elecciones y ella está muy inspirada”, manifestó.

Preguntado sobre si Raful cedió por cuenta propia la candidatura o la hicieron ceder, Paliza recordó que ella es miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM “y bajo ninguna circunstancia se iba a construir en el partido una decisión sin su participación y su consentimiento”.

Insistió que la decisión tomada para escoger a Moreno como el candidato, siempre contó con la participación de Faride, “por respeto a ella”.

Él también cedió en el 2020

Al abordar la decisión tomada con Faride, Paliza recordó que para el 2020, pese a tener los números que le garantizaban continuar como senador de Puerto Plata, decidió no aspirar y en su lugar dedicarse a trabajar por el proyecto presidencial del partido.

“Bueno, ceso un poco de mi propio recorrido, ayudo a mi partido que me ha dado la oportunidad de yo crecer en este mundo y bueno, mi proyecto es el colectivo y luego tendré la oportunidad de servir desde otras posibilidades”, recalcó.

No está de acuerdo con separación de elecciones

Paliza también abordó el tema del montaje de las elecciones previstas para este año, expresando su descontento sobre el actual modelo.

“Este es un modelo de las elecciones que tenemos en febrero y en mayo que hay poca experiencia, esta es la segunda experiencia que como país tenemos, que por cierto, yo nunca entendí el modelo, yo nunca entendí porqué dividieron eso así, pero bueno, es una genialidad que no la entiendo”, significó.

Añadió que le gusta la separación de las elecciones, “pero no una separación de un mes o mes y medio o dos de una de otra, no veo qué utilidad tiene, no la veo”.

Ahora, sí es importante que nosotros invitemos a que la gente vaya a votar y que debe tomar en sus manos la responsabilidad para con su futuro.

Obtendrás más senadores que en el 2020

Paliza vaticinó que en los comicios del mes de mayo, el PRM obtendrá más senadurías que las alcanzadas en el 2020.

“Vamos a obtener más senadores de los que hoy tenemos, hoy las proyecciones lo indican así”, manifestó.

Dijo que actualmente están enfocados en las elecciones municipales de febrero, pero que a partir de marzo es donde más calor le darán al tema congresual “para poder hacer mejores proyecciones”.

El PRM vive buen momento en SDE

Paliza sostuvo que el partido vive un buen momento en Santo Domingo Este, donde según pronosticó ganarán de manera arrolladora con el candidato Dío Astacio.

“Hicimos una buena actividad hace dos semanas, que quizás es la mejor respuesta a su pregunta, porque fue una actividad de apoyo a Dío donde confluyeron todos los sectores, incluyendo a don Manuel Jiménez que usted muy bien hace referencia o a Adán Peguero, todos, absolutamente todos estuvieron presentes”, afirmó.

Sobre los rumores que circulan en las redes de que el PRM está dividido en dicha jurisdicción, dijo que “la oposición buscará temas para poder expresar que existe cierto nivel de debilidad”.

Relacionado