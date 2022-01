Paliza asegura gobierno de Abinader está enfocado en relanzar a RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró este lunes que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader está enfocado en relanzar el país en este tránsito último de la pandemia del covid y haciendo las reformas más importantes para la vida institucional dominicana.

Al valorar la gestión de Abinader, el ministro Paliza resaltó que es un mandatario “que escucha, comparte y que también dá la cara”.

“No es un presidente que se oculta en las paredes del Palacio Nacional y se hace una figura casi legendaria o mitológica como han sido otros presidentes. Este es un presidente de carne y hueso, que se para y conversa con quien desea hacerlo con él”, afirmó durante una entrevista en el programa “Hoy Mismo Matinal”.

El funcionario agregó que, cuando alguien está cargado de buenas intenciones, cuando no tiene un propósito de beneficiar a nadie ni de hacer de un bien público ni de entregárselo a tal o cual fin suyo político, no hay por qué no compartir con la sociedad en general los detalles y construir la tranquilidad colectiva que se requiere.

“Este es un tema sensible para la población, porque Punta Catalina ha estado llena de contradicciones y de cuestionamientos históricos desde su primer día y nosotros no somos lo que vamos a generar más, todo lo contrario, somos lo que vamos a tratar de echarla hacia delante, transparentar su recorrido y hacer las auditorías correspondientes”, continuó.

Paliza, también presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), reiteró que Punta Catalina no se va a privatizar y que desde el Gobierno nunca se han tenido intenciones de hacerlo y tampoco de beneficiar a nadie.

Asimismo, dijo que por eso el presidente ha escuchado y ha dicho que está dispuesto a generar los espacios donde se pueda conversar.

“En este tema no hay agendas ocultas, no hay cartas debajo de la mesa, el presidente Abinader no trabaja así, este es un esfuerzo del jefe de Estado lleno de buenas intenciones”, enfatizó.

En cuanto a las alzas de los diferentes productos de primera necesidad para la población, el político explicó que existen variables internacionales que impactan en el país.

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mitigar los efectos de las alzas internacionales de los precios y sus efectos en la República Dominicana”, señaló.

También sostuvo que viene haciendo la acción de mitigar los altos precios con los subsidios y ayudas a la producción nacional, de igual forma asumiendo parte de las alzas de los precios de los combustibles, que hoy en día el petróleo cuesta el doble de lo que costaba cuando asumieron el Gobierno.

Cambios prometidos al país

En torno al tema de la reelección, Paliza afirmó que Abinader no está enfocado en la reelección del 2024, sino en el año 2022, para impulsar los cambios prometidos al país.

Así mismo, consideró que si se realiza el trabajo por el cual fueron electos y la gente se siente satisfecha, representada por la labor gubernamental, entonces el 2024 tendría sentido.

Estas últimas palabras de Paliza fueron tras responder inquietudes sobre la Asamblea de Delegados del PRM, donde el presidente Abinader llevó un discurso de motivación a sus seguidores.

Sobre la cuestionante de que si continuaría en las funciones que hoy ejerce dentro del partido y como ministro Administrativo de la Presidencia, el funcionario explicó que aún no han iniciado a lo interno del partido la discusión sobre los procesos internos de renovación.

En ese sentido, expresó que siempre hay tiempo de organizarse para que puedan llevar a cabo las dos funciones haciendo una distribución equitativa de tiempo, como lo hace actualmente. Puso como ejemplo de esto, que la semana pasada estuvo en Tegucigalpa cumpliendo con compromisos gubernamentales y de igual forma agotó una agenda partidaria en Guerra, Boca Chica y Salcedo.

“Siempre hay formas de hacer el trabajo si usted se apoya en equipos, si usted no se cree Todopoderoso y acumula todas las responsabilidades”, precisó.

En otro orden, refirió que en la actualidad entiende que es un momento para unirse como pueblo y país, y expresó que le dio satisfacción cuando, con relación al tema haitiano, 30 organizaciones políticas firmaron un documento para generar acciones conjuntas para proteger la soberanía y la integridad del territorio dominicano.

“Es tiempo para esas cosas, para en diversidad encontrar puntos que nos puedan echar hacia delante”, pronunció.-

