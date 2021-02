Padre Rogelio califica como tonterías declaraciones de Jorge Mera sobre Loma Miranda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El sacerdote y luchador social, Rogelio Cruz, calificó como tonterías y falta de conocimiento las recientes declaraciones del ministro de Medio Ambiente, sobre la posible explotación de Loma Miranda.

Cruz respondió con su estilo aguerrido frente a las declaraciones recientes de Jorge Mera, donde admite que Falcondo realizó una nueva solicitud de explotación del área protegida y sugirió consultar los diferentes sectores.

“Lo que dice Jorge Mera, son unas declaraciones demasiado desafortunadas, unas declaraciones sin principios, unas declaraciones que muestran en él un desconocimiento que eso no tiene punto de comparación para una persona que es abogado y Ministro de Medio Ambiente”, refirió.

Ante la pregunta de si hay intenciones de explotar Loma Miranda por parte del gobierno, Rogelio dijo “yo creo que Jorge Mera, no va a lanzar esas tonterías como las dijo tan descaradamente, intenciones hay”.

Cruz enfatizó: “Jorge Mera dice que hay que hacer un nuevo estudio, ¿Cómo hay que hacer un nuevo estudio si el PNUD lo hizo? El PNUD dijo que Loma Miranda no debe ser explotada; la Academia de Ciencia hizo un estudio y dijo que no debe ser explotada, la comisión medioambiental de la UASD hizo lo mismo, ¿entonces Jorge Mera que estudio es que hay que hacer?”, sostuvo Rogelio.

Dijo que Loma Miranda está protegida por la sentencia de 167-13 del Tribunal Constitucional, lo cual ordena que no puede ser explotada y tiene fuerza de ley. Del mismo modo sostuvo que Danilo observó el proyecto de ley Loma Miranda parque nacional, por tanto la sentencia sigue vigente.

Plan de Lucha

El activista social expresó que el pueblo está indignado y prácticamente dispuesto para ir a las calles, incluyendo gente dispuesta a rentar un avión para venir desde Estados Unidos y permanecer en Loma Miranda hasta tanto sea resuelto el tema.

“Hemos activado ya los contactos en Estados Unidos, en lugares como Boston, New York y Pensilvania, que están dispuestos hasta a venir para acá. Lo que me están pidiendo es que nos vayamos directamente a las calles, el miércoles tenemos una rueda de prensa a las 9 am. en el Colegio de Periodistas, el jueves en Santiago, la próxima semana en La Vega y una rueda de prensa para la gente del este y este sábado tenemos una gran manifestación en la entrada de Loma Miranda”, concluyó.

El conocido padre Rogelio reaccionó de esta forma en el programa "La Bomba de la Tarde, que se transmite de 3 a 4 pm., por Studio 88.5 FM