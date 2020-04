Otro diputado del PLD da positivo al COVID-19; suman cuatro en una semana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez, informó este martes que arrojo positivo a la prueba de coronavirus convirtiéndose así en el cuarto legislador del oficialismo que resulta contagiado.

“He recibido los resultados de la prueba del COVID-19 que indica que he dado positivo, por lo que me abstengo al contacto social y me mantendré aislado en mi casa respetando las medidas y orientaciones del ministerio de Salud Pública”, escribió Henríquez en un comunicado enviado a la prensa.

Sostuvo que desde su área de aislamiento continuará trabajando “a favor de nuestras comunidades con un equipo voluntario de nuestra oficina de gestión legislativa y a través de nuestras redes sociales mantendremos el contacto con todos ustedes”.

Henríquez, diputado por la Circunscripción No.1 de Santo Domingo Este, se une a sus compañeros Manuel Díaz, al vocero del bloque de los diputados del PLD, Gustavo Sánchez, y al presidente de la Cámara, Redhamés Segura, quien lo confirmó ayer.

Junto a ellos, otros políticos dominicanos también han sido afectados con el virus que nació en la ciudad de Wuhan, China, y que ya ha afectado a 1956 personas en todo el territorio nacional, incluyendo 96 defunciones.

Uno de los últimos fallecidos por la enfermedad en el país era aspirante a diputado por el PLD, por la provincia Hermanas Mirabal. Se trata de Charles Canaán, quien según informó su primo, el senador Luis René Canaán, murió ayer en el hospital Ramón de Lara, donde se mantuvo ingresado desde el pasado 24 de marzo.

Otros políticos que han arrojado positivo a la prueba PCR son los alcaldes electos en las pasadas elecciones del 15 de marzo, José Montás, Siquio Ng, y Roquelito Garcia, de San Cristóbal, San Francisco y Puerto Plata, respectivamente.De igual modo han sido diagnosticados con el COVID-19 los actuales intendentes de San Francisco de Macorís y Salcedo, Alex Díaz y María Mercedes Ortíz.

También han dado positivo a la pandemia, Miguel Vargas Maldonado, Fello Suberví Bonilla, Peggy Cabral, Fiquito Vásquez, el exsenador por Puerto Plata, Miguel Jiménez Messón y el gobernador de San Francisco de Macorís, Luís Núñez.

Entre los 1,956 infectados hay 55 profesionales de la salud, explicó el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdena en una rueda de prensa virtual. Llamó a la separación “inmediata” de los reclusos de la cárcel de La Victoria, donde se han confirmado dos muertos y cuatro casos positivos.

