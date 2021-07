Otra diputada renuncia del PLD, expresa servirá ”desde una curul independiente”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN. -A la lista de los militantes que han abandonado la fila del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se sumó este miércoles la diputada por la provincia San Juan, Fabiana Tapia Valenzuela, quien renunció de manera formal de esa organización política.

A través de una misiva enviada al presidente del partido, Danilo Medina, y al secretario general del mismo, Charlie Mariotti, la diputada expresó que habría preferido ”no tener que adoptar esta posición y seguir mi alejamiento silencioso del partido”.

Agregó que ”las circunstancias me obligan a a tomar esta decisión, convencida de que los largos años de servicio a mi comunidad son el mejor aval para demostrarle a la opinión pública que si quiero servirle a mi pueblo, a mi provincia San Juan y a todos los dominicanos desde la Cámara de Diputados, y no me queda otra opción mejor que hacerlo desde una curul independiente”.

Anterior a la renuncia de Tapia Valenzuela, había trascendido la del veterano locutor y versado comunicador Héctor Olivo, quien se ha desempeñado como secretario de Comunicaciones del PLD por más de 20 años.

