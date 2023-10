Ortiz Bosch destaca primarias del PRM son una muestra de su vocación democrática

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, resaltó las primarias del Partido Revolucionario Moderno (PRM) como una muestra de la sólida vocación democrática de los perremeístas.

“Volvemos a repetir con el padrón cerrado que ha sido una experiencia interesante para el sistema electoral dominicano y creemos que si seguimos trabajando como lo estamos haciendo, no solamente el PRM, sino la democracia dominicana será fortalecida”, expuso.

Sostuvo que si los partidos continúan trabajando de esta manera, la democracia del país se verá fortalecida, tras enfatizar que a diferencia del pasado, ya las mujeres son dueñas de su destino y tienen derecho a participar en igualdad de condiciones, lo que representa un avance significativo.

Al ser abordada por la prensa cuando se dirigía a ejercer su derecho al voto, la funcionaria también resaltó la importancia de que los perremeístas hayan verificado con tiempo su estatus para asegurarse de estar habilitados para sufragar en este proceso interno.

“Hay algunas personas que a lo mejor creyeron que habían estado muchos años y deberían estar ahí, pero no se verificaron. La tecnología da muchas oportunidades hacer transparentes los procesos, alguna gente, entre ellos, gente que yo quiero mucho, muy cercana a mí, que no se verificaron, van a quedarse sin votar, pero es un proceso que no se puede corregir, lo importante de esto es que no se puede corregir porque el partido quiera, sino porque la Junta Central Electoral lo admitió”, comentó.