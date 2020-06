OMSA inaugura Corredor de la Salud “Antonio Cruz Jiminián”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) puso en operación este lunes el Corredor de la Salud “Antonio Cruz Jiminián”, que sale desde el Kilómetro 9 ½ del Autopista Duarte y culmina en sector La Feria del Distrito Nacional.

El director de la OMSA, Héctor Mojica, destacó que este corredor es de gran impacto para los moradores de Santo Domingo Oeste y gran parte del Distrito Nacional, pues como indica su nombre, pasará por diversos centros de salud de enorme importancia en la capital dominicana, entre ellos:

“Hoy ponemos en operación el tan necesario Corredor de la Salud Antonio Cruz Jiminián. Este corredor iniciará con 12 cómodos autobuses, tendrá un total de 37.5 kilómetros, pasará por diversos centros de salud como son: la Clínica Doctor Antonio Cruz Jiminián, Instituto de la Ceguera, Centro Médico Vista del Jardín, Plaza de la Salud y pasará muy cerca del Hospital Salvador B. Gautier, también cruzará por el hospital Central de la Fuerzas Armadas Dominicanas, por Hospiten en la Alma Mater, así como en las inmediaciones del Hospital del Cáncer Rosa Emilia Tavárez y el principal hospital Materno Infantil del país, Robert Reed Cabral o Angelita”. Dijo Mojica.

El funcionario expresó que es una ruta clave para el desarrollo del Distrito Nacional, ya que pasa por sectores y zonas tan populosas como el kilómetro 9 ½ de la Duarte, El Holguín, El Enriquillo, parada del Kilómetro 9 de la Autopista Duarte, parte de Los Ríos, Los Próceres, Los Jardines del Norte, Cristo Rey, La Esperilla, Zona Universitaria, La Feria, entre otros.

Dijo que se verán beneficiados, además, estudiantes y trabajadores de grandes academias como son: INTEC, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad e Instituto Dominico Americano, Universidad Eugenio María de Hostos y la Universidad Dominicana (O&M).

En el acto el doctor Cruz Jiminián dijo sentirse agradecido con el reconocimiento.

“He recibido muchos reconocimientos, pero este es uno de los más importantes o el más importante porque esto va a perdurar por los años, por los siglos, aun cuando yo me vaya. Alguien se va a recordar quien era Cruz Jiminián; lo único que le pido a Dios en estos momentos, que me ayude a que en esos momentos difíciles no faltarle a él porque así no le faltó a la patria y a ustedes”, enfatizó Jiminián.

El director de la OMSA explicó que este corredor beneficiará también a los asistentes a centros deportivos y recreativos, como el parque Zoológico Dominicano, Club Los Cachorros de Cristo Rey, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Parque Cristo Libre, Parque Iberoamericano, entre otras atracciones.

Mojica manifestó que en los casi tres años de gestión que lleva en la OMSA se han inaugurado el Corredor de la Mujer en la avenida Máximo Gómez, dos corredores operados por mujeres en Barahona, el Corredor de la avenida Simón Bolívar, dos nuevas variantes del Corredor de Los Alcarrizos, Los Corredores de la UASD y del Instituto Tecnológico de San Luis.

Este corredor está dedicado al gran filántropo Antonio Cruz Jiminián, a quien Mojica le dijo: “quiero darle testimonio de que solo los tres corredores operados por mujeres me han dado tanta satisfacción como este dedicado a un hombre tan valioso como usted, pues creo firmemente en la familia y en el rol de la mujer en la sociedad”, reveló.

El itinerario de este corredor incluye salida desde el módulo OMSA del kilómetro 9 ½ de la Autopista Duarte, parada del kilómetro 9 ½ de la Duarte, comprende también las avenidas Luperón, Los Próceres, República de Colombia, Carlos Pérez Ricart, Vega Real, Padre Ignacio Ozmee, Paseo de los Reyes Católicos, Ortega y Gasset, 27 de Febrero, Alma Mater, José Dolores, Gral. Modesto Díaz, Independencia, Abraham Lincoln y Juan de Dios V. Simó. En sentido contrario la ruta describe el mismo recorrido, con la única variante de que desde UASD sube la avenida Alma Mater, recorre la Tiradentes hasta la Jonh F. Kennedy y cae en la avenida Ortega y Gasset para hacer idéntico el resto del itinerario.

Durante el acto inaugural estuvieron presentes el doctor Antonio Cruz Jiminián; Alida Camacho de Cruz, esposa del doctor Cruz Jiminián; José Oviedo, presidente de Óptica Oviedo y la Fundación Oviedo; Ramón Álvarez, empresario; Luis Cruz Jiminián, hermano del doctor Antonio Cruz, Luis Antonio Cruz Jiminián, hijo del doctor Antonio Cruz, entre otros.

