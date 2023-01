Nuevo presidente del club Dr. Rafael Barias busca introducir nuevas actividades

Juan María Guillén quiere admitir el voleibol y belly dance en el club de Villa Consuelo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El nuevo presidente del club Dr. Rafael Barias, Juan María Guillén, reveló que buscó la presidencia porque quería introducir “ideas frescas”, y agregar otras modalidades tanto deportivas como culturales, para que el local no sea solo conocido como un centro de básquetbol, sino más bien como un referente en el sector de Villa Consuelo, además de tener como objetivo conseguir la corona TBS Distrito en el 2023, algo que no logran desde el 2019.

“Estamos tratando de incluir en lo que es el voleibol, judo, en lo cultural vamos a implementar lo que es desde pintura, hasta el baile de belly dance”, anunció Guillén, incluyendo trabajo social, ya sea con jornadas de limpieza, en coordinación con los bomberos y la Alcaldía, a través de una entrevista telefónica por El Nuevo Diario.

Y es que desea conocer caras jóvenes, ya que una de sus principales pasiones es trabajar con los niños para tratar de encaminarlos por el camino correcto, siendo consciente de que “primero la educación y luego el básquetbol”, y teniendo como regla siempre conocer al padre del menor (por si sucede un problema) y que este estudie en la escuela.

Nacido y criado en Villa Consuelo, Guillén solo tardó 9 años en encontrar el local que en un futuro lo iba a convertir en presidente de uno de los clubes más populares del sector.

El novel presidente del club se convirtió en uno de los presidentes más jóvenes en asumir la gerencia, y que, a pesar de haber emigrado por varios años, volvió como un ave a su nido. Guillén fue el gerente general del equipo campeón del 2019.

“Cuando regresé al país dije ‘ok, estamos “ready” para hacer un aporte al club, que me formó como persona, porque, aunque es un club deportivo, aquí me he formado como persona, he aprendido, hice buenas amistades que me han enseñado y me han guiado por el bien camino”, dijo el ex basquetbolista.

Nuevas caras en su plancha

Tras haber salido victorioso en las elecciones internas del centro, una nueva plancha será la que dirigirá ese club por los próximos años, el cual Guillén será la cabeza para guiar los cambios anteriormente expuestos.

Entre ellos, está incluido el secretario general Miguel Merejo, el tesorero Alberto Rodríguez y los vocales José (Pancho) Fortuna, Samantha Olivero y Carlos Coste.

¿Pero quién fue que lo guio?

El único nombre que emitió, sin pensarlo mucho, fue “Amaury Durán” y es que dijo: “De su mano, yo he ido logrando todos los procesos que he logrado aquí, él es la persona con quien yo antes de tomar una decisión la consulto, me ha guiado aquí”.

2- Juan María Guillén al momento de ejercer su derecho al voto en las elecciones del club.

