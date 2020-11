Nueva York elige al primer miembro negro del Congreso abiertamente gay

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Un joven demócrata del Bronx estará entre los primeros miembros negros del Congreso abiertamente homosexuales, según decidieron los votantes de Nueva York el martes al emitir su voto final en una elección celebrada en medio de una pandemia y un debate nacional sobre la injusticia racial.

Ritchie Torres, un concejal de la ciudad de Nueva York de 32 años que se identifica como afrolatino, ganó la elección para un escaño que representa al sur del Bronx. Los resultados aún estaban pendientes en una carrera que involucró a otro gay, neoyorquino negro, Mondaire Jones, quien se postula para un asiento que representa a los suburbios al norte de la ciudad.

Los neoyorquinos también eligieron al demócrata Joe Biden para presidente y estaban esperando resultados en muchas otras contiendas legislativas y congresionales estatales, algunas de las cuales seguían siendo difíciles de llamar hasta las primeras horas de la mañana del miércoles.

La victoria de Biden en Nueva York sobre el presidente republicano Donald Trump fue ampliamente esperada y fue convocada por The Associated Press poco después de que cerraran las urnas a las 9 pm El exvicepresidente obtiene los 29 votos del Colegio Electoral del estado.

La carrera nacional por la presidencia permanece indecisa en una elección en la que la campaña en persona fue limitada y los voluntarios en muchos lugares no pudieron ir de puerta en puerta para obtener el voto.

En otras contiendas de Nueva York, los republicanos del estado de Nueva York intentaron ocupar los asientos traseros de la delegación del Congreso que el partido perdió hace dos años. Los demócratas, mientras tanto, tienen esperanzas de ganar una supermayoría de dos tercios en el Senado estatal, lo que podría mover al estado más a la izquierda.

Torres ha sido miembro del Consejo de la Ciudad de Nueva York desde 2014.

Derrotó al republicano Patrick Delices en la carrera por suceder al representante federal José Serrano, quien se jubila. El distrito congresional que representará Torres es uno de los más pobres de la nación.

“Es abrumador”, dijo Torres a The Associated Press poco después de su victoria. “Nunca pensé cuando era un niño pobre del Bronx … que me embarcaría en un viaje que me llevaría de la vivienda pública en el Bronx a la Cámara de Representantes”.

Texto cortesía de The Associated Press (AP)