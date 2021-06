Nikola Jokic, sobre su expulsión: “Quería cambiar el ritmo del partido”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La temporada de Denver ha terminado de un modo algo feo. Tras una gran regular season y protagonizar una brillante serie de primera ronda ante Portland, los Nuggets se despidieron anoche de los playoffs siendo barridos por Phoenix y viendo además como Nikola Jokic, MVP de la temporada, era expulsado por una falta dura sobre Cameron Payne.

La acción que provocó el adiós del pívot serbio por una flagrante tipo 2, la cual se define como “contacto innecesario y excesivo cometido por un jugador contra un oponente”, puede generar discusión. No fue un golpe claro y Jokic fue a por el balón. Jugadores ajenos al partido como Ja Morant o Trae Young aseguraron al verlo que la jugada no merecía la expulsión. Sea como fuere, Jokic aclara que simplemente quería hacer algo que cambiase el curso del encuentro, en ese momento con ventaja de ocho puntos para los de Arizona.

“Quería cambiar el ritmo del partido, quería darnos algo de energía, tal vez cambiar un poco la línea de las señalizaciones arbitrales… así que mi intención era hacer una falta dura. ¿Le golpeé, no le golpeé? No lo sabemos. Así que pido disculpas si lo hice porque no quería lastimarlo o golpearlo en la cabeza a propósito. Honestamente, pensé que no me expulsarían”, explica.

Una vez tomada la decisión arbitral tras una larga revisión, Jokic comprendió que debía abandonar el parqué. No hizo aspavientos ni entró en colera; es más, solo entró en pista para acercarse a Cameron Payne, disculparse e irse. “No debería hacer eso. Por supuesto que fue mi culpa. Lo siento, pero no puedo cambiarlo ahora. Sucedió”, analiza antes de admitir que no le ha gustado nada cómo ha terminado la campaña. “Creo que toda la temporada fue genial… hasta que han llegado los últimos cuatro partidos”.

