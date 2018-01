Niegan familiares de Rondón sean los agresores de periodista Elbania Flores

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado del empresario Ángel Rondón negó este miércoles la participación de los familiares de su cliente en el incidente donde fue agredida la periodista de Telemicro Elbania Flores en un centro de salud de Santo Domingo.

El jurista Julio César Amadeo dijo que en momentos en que la periodista Flores llegó al lugar se encontró con allegados a la familia de Rondón, a quienes les habían informado el fallecimiento de un pariente cercano.

“En ese momento se entró en un estado de desesperación y se le solicita a ella que no quieren cámara, que no quieren que se grabe porque están pasando por un momento de dolor y la joven no salió del lugar” argumentó el letrado en nota de prensa.

El abogado dijo que salió a circular la segunda parte del video donde se observa la agresión verbal, pero que no difundieron otro donde las personas conversan con la joven y ella sale hasta sonriendo.

“Ese momento de intimidad familiar donde fallece un hijo es sagrado y cualquier ser humano tiene que entender”, dijo el jurista al agregar que la familia de Rondón no tiene interés en una confrontación.

Indicó que nada justifica el tipo de agresión que se alega, pero que la desesperación y el dolor pueden llevar a las personas a hacer muchas cosas. Pidió a la opinión pública no dejarse confundir de “personas de manos oscuras”, que según afirmó quieren traer a la familia a esta situación.

La aclaración se produce luego de que la comunicadora depositara una instancia en la Fiscalía del Distrito Nacional y ésta ordenara recabar todos los audios y videos, así como demás evidencias que ayuden a identificar a los familiares y allegados de Ángel Rondón involucrados en el incidente.