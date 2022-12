Nelson Cruz: “La presión es grande” para que R.D. gane el Clásico

EL NUEVO DIARIO, SAN DIEGO – Nelson Cruz tiene una encomienda envidiable como gerente general de la selección dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2023–pero al mismo tiempo difícil–a la hora de tratar de conformar el roster de su país para el torneo que se realizará en marzo próximo.

Por un lado, es abrumador el talento dominicano, con estrellas de todo tipo dispuestos a ponerse el uniforme de su país (o de sus padres). Por otro lado, hay que juntar las piezas correctas para cada función bajo el manager Rodney Linares para triunfar en un Grupo D que incluye las selecciones de Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua e Israel.

Cuando se habla de nombres como Juan José Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Jeremy Peña José Ramírez, Rafael Devers, Sandy Alcántara, Framber Valdez y Emmanuel Clase, por sólo nombrar algunos, la calidad es innegable. Pero no será fácil armar un “rompecabezas” balanceado para llegar a lo más lejos.

“Es sumamente difícil”, dijo Cruz, autor de 459 jonrones en 18 años de Grandes Ligas. “Pero los jugadores están todos motivados. Todos tienen ese deseo de representar a su país. Nosotros como dominicanos, siempre muy orgullosos de ponernos el uniforme”.

En las Reuniones Invernales de San Diego, el manager de los Marineros, Scott Servais, ofreció algunas declaraciones francas en torno a su deseo de que el derecho Luis Castillo no lance en el Clásico, prefiriendo ver al abridor prepararse de manera normal en lo que serán sus primeros entrenamientos con Seattle tras el cambio con los Rojos en medio de la temporada del 2022. Cruz se pronunció al respecto.

“Son decisiones mayormente de los equipos y de los jugadores”, expresó Cruz, quien jugó para Servais en los Marineros del 2016 al 2018. “Si el jugador entiende que por alguna razón u otra no quiere o no puede lanzar, o si los equipos tienen restricciones como lesiones o situaciones como ésa durante la temporada, son cosas que uno tiene que respetarlas. He tenido la comunicación con ellos y están positivos”.

Claro, está por verse el roster definitivo de las selecciones del Clásico, a darse a conocer en el 2023. Pero en el caso del equipo dominicana, el fervor se siente entre la fanaticada y la prensa, todos con una opinión definitiva sobre quiénes deben conformar la escuadra y hasta cómo debería ser el lineup. Cruz está consciente de ello y tampoco está ajeno a lo que se dice y lo que se lee en las redes sociales.

“En realidad, las redes sociales son parte de la vida”, comentó Cruz. “Es imposible no tomarlas en cuenta. Pero al final del día, mi trabajo no es hacer la alineación, es conformar el equipo… la alineación la hace el manager”.

Y hablando de dirigentes, no fue de unanimidad el apoyo en las redes cuando Linares fue nombrado capataz de la selección. Pero el veterano de las cuevas de liga menor, exdirigente de los Leones del Escogido y ahora coach de la banca de los Rays cuanta con toda la confianza de Cruz.

“Es un manager con vasta experiencia en ligas menores”, recordó Cruz. “Ha sido dos veces Manager del Año en ligas menores. (Tiene) experiencia en Grandes Ligas. Ahora es asistente del manager en Tampa. Tuve el placer de compartir con él y (saber) de su conocimiento (en el 2021 en los Rays).

“Entiendo que fue la decisión correcta. Es un manager que conoce a los jugadores, es muy afable con los jugadores. Ése es el tipo de manager que queremos”.

El 2023 marcará el décimo aniversario del triunfo de Dominicana en el Clásico del 2013, en el que la selección quisqueyana ganó el torneo de manera invicta. Pero el personal será casi totalmente diferente, por supuesto (con la excepción de Cruz como jugador en aquella ocasión). R.D. quedó corto en los otros tres Clásicos, pero con el talento proveniente de la media Isla Hispaniola, son muchas las exigencias para que los dominicanos se lleven campeonato.

Y por supuesto, el Grupo D de Miami será uno de los más fuertes para empezar del torneo.

“La presión es grande”, reconoció Cruz. “La fanaticada entiende que nosotros somos los favoritos y que tenemos que ganar, sí o sí. Pero no se gana en papel; los partidos se ganan dentro del terreno. Estamos confiados, sí, pero eso no quiere decir que las cosas van a ser tan fáciles. Vemos buenos equipos a los que nos vamos a enfrentar”.

