NBA y NBPA negocian un mínimo de partidos para optar a los premios individuales

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- La NBA y la Asociación de Jugadores (NBPA) se encuentran ahora mismo negociando el nuevo convenio colectivo, y los premios individuales están siendo uno de los temas a tratar. Según afirma Mike Vorkunov, periodista de The Athletic, se está barajando fijar un mínimo de partidos disputados para optar a los premios individuales de final de temporada, lo que zanjaría de una vez un asunto que lleva años dando de qué hablar y podría servir a la liga para acabar con el load management.

Actualmente, tener o no en cuenta el número de encuentros jugados es algo que queda a la elección individual de los votantes, que parecen convenir en que debe ser un criterio pero no en cuánto peso darle. La famosa frase de «availability is the best hability» (la disponibilidad es la mejor habilidad) hace que suela hacerse notar la capacidad de los jugadores para estar presentes noche sí noche también, pero de esta manera se situaría un baremo objetivo que ayudaría a los votantes a centrarse exclusivamente en quién ha sido mejor en cada categoría sin tener que ponderar otros aspectos.

Además, dado que estos premios van ligados a la posibilidad de poder firmar contratos supermáximos y, por tanto, al dinero que cada jugador puede ganar, la NBA espera que esta medida evite los continuos descansos de algunas estrellas en temporada regular. Estas ausencias están contribuyendo a que muchos partidos pierdan interés a lo largo del año, algo que la liga lleva tiempo tratando de evitar.

El actual convenio colectivo finaliza una vez terminada la temporada 23-24, de modo que, si esta medida se aprobase, no entraría en vigor hasta dentro de un año. No obstante, parece que aún quedan unas largas negociaciones hasta que se llegue a un acuerdo, y de hecho es de esperar que este sea uno de los puntos en los que los jugadores quieran detenerse para no sentir que pierden poder de decisión o que se les incita a ponerse en riesgo de lesión para aspirar a más dinero.

