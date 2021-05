Naomi Campbell se convierte en madre por primera vez a sus 50 años

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- La supermodelo Naomi Campbell, luego de haber llevado su embarazo en estricto anonimato, sorprendió a sus fanáticos al anunciar este martes que se convirtió en madre por primera vez a sus 50 años.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de diez millones de seguidores, al publicar una fotografía de los diminutos pies de su bebé recién nacido y con un mensaje cargado de emoción.

“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser madre. Me siento honrada por tener esta alma en mi vida y no tengo palabras para describir el vínculo que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay un amor más grande”, escribió Campbell.

A pesa de que se desconoce el nombre del bebé, se intuye que podría tratarse de una niña al ver en la foto que lleva un vestido de flores, además en los cientos y cientos de comentarios que se acumulan en la publicación (y que siguen subiendo), además de enhorabuenas y felicitaciones, algunos ya se refieren al bebé como ‘ella’.

La agencia de modelos londinense Models1 ha comentado: “La niña más bonita del mundo. Enhorabuena Naomi”. Y celebrities como la modelo Laura Bailey o el artista Harold James ya le han felicitado.