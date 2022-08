Nancy Medrano asume nuevos retos profesionales en NY

Comparte esta noticia

La comunicadora ahora emprende en la organización de eventos artísticos en esa gran urbe.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La comunicadora Nancy Medrano, quien actualmente reside en la ciudad de Nueva York, se enfrenta a nuevos retos profesionales, esta vez se lanza como organizadora de eventos artísticos, llevando a cabo la producción de actividades para el público dominicano que reside en esa ciudad.

Medrano, quien se destacó en el mundo del espectáculo en República Dominicana, decidió emprender en esta nueva área para profesional, para ademas de generar mayores ingresos, poder hacer cosas diferentes y resaltar su nombre con cosas positivas en el mundo del entretenimiento.

“Inicio con organizar eventos porque realmente veo la necesidad de aqui en Nueva York de hacer fusiones con artistas, de traer conceptos diferentes y más que me une una amistad con muchos de los artistas dominicanos y dije; bueno ¿por qué no hacer de Nancy Medrano una marca y empezamos a organizar eventos diferentes? Pensé en cosas que yo se que al dominicano le gusta aquí en la ciudad de NY, me llegó la idea de poder hacer estos eventos y hacerlo de una manera dinámica, que llegue a la gente y que la gente tenga un contacto directo con nuestros artistas” expresó Medrano.

La comunicadora considera que esto que está viviendo es una nueva versión de Nancy Medrano, tomando en en consideración lo difícil como inmigrante de poder lograr cosas en otro país, pero que pese a ello trabajan fuerte y muy duro para poder alcanzar sus metas propuestas.

“Sí el camino es difícil, pero de la mano de Dios y con un gran equipo y personas que me han estado ayudando, se que lo podemos lograr y vamos a lograr poner el nombre Nancy Medrano en otro nivel en la ciudad de Nueva York, para que mi país se sienta orgulloso que una mujer domincana triunfa y se destacada como empresaria artística en esta gran ciudad” destacó.

Sobre volver a los medios con un proyecto propio, la comunicadora dice que por el momento no volvería, puesto que para ella es una etapa que ya yo pasó, aunque ha estado en conversaciones para un proyecto de YouTube que apenas han comenzado a hablar.

“Para nadie es un secreto que en la televisión no hay dinero, y mis proyectos son para invertir en algo que genere dinero y dar pasos firmes para lograr lo que quiero que es ser una gran empresaria del mundo artístico, me veo alineada con esto, va de la mano de lo que es mi carrera, de lo que estudié y de esto es que me quiero lucrar, poder avanzar y enfocarme en eso” puntualizó Medrano.

